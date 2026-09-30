¡Fuera Calderón! A jitomatazos, SME sabotea evento de FCH en el Foro América Libre

El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, regresó a la actividad política en la Ciudad al participar en el Foro América Libre, evento que intentó sabotear el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El SME -disuelto hace 14 años con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC)- cercó y lanzó jitomates y huevos contra el hotel donde se realizaba el acto, pero Calderón Hinojosa y se encontraba adentro del inmueble.

En su discurso, ante expresidentes de América Latina y el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Felipe Calderón, señaló que los partidos políticos de oposición no son enemigos del gobierno, lo es, puntualizó, el crimen organizado.

Calderón llama a la oposición a unirse rumbo a 2027

El exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN) llamó a los partidos de oposición a ir unidos en las elecciones de 2027, con una “maquinaria electoral”, para hacer frente al partido mayoritario, Morena.

Hay que construir la maquinaria ciudadana que va a derrotar a la maquinaria del partido del Estado. Esa es la tarea. Hay que ir distrito por distrito a convocar a los ciudadanos, los partidos que realmente sean de oposición a moverse.

A construir el músculo, la carpintería electoral que pueda derrotar, como alguna vez lo hicimos a la maquinaria del Estado”, dijo Calderón Hinojosa.

En el Foro América Libre también participan Jorge Romero, presidente nacional del PAN; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Luis Almagro, secretario general de la OEA; Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo; y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.