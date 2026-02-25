¿Adiós al PREP? Esto dice el proyecto de Reforma Electoral presentado por Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será eliminado como parte de la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión.

Sheinbaum argumentó que, con un ajuste en los tiempos de cómputo distrital, no sería necesario mantener el sistema preliminar de resultados.

Si tú empiezas en la noche del día de la elección, en domingo, ya con el conteo distrital tendrás los resultados de la mayoría de los distritos al siguiente día. No te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital”, explicó.

Añadió que, en caso de solicitudes durante el cómputo, las urnas podrían abrirse conforme a la normatividad vigente.

Reducción de costos y mayor certeza

Sheinbaum aseguró que la eliminación del PREP no es una propuesta improvisada, sino una medida discutida previamente en foros de análisis electoral.

No vemos la necesidad de que haya PREP; esto es algo que se planteó varias veces en los foros. Disminuye recursos y da certeza al final”, sostuvo.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio orientado a disminuir el costo de las elecciones, lo que incluye ajustes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), reducción de financiamiento público a partidos políticos y recortes en el gasto de congresos estatales y estructuras municipales.

¿Qué es el PREP y cómo funciona?

De acuerdo con el propio Instituto Nacional Electoral (INE), el PREP es un sistema que provee resultados preliminares de las elecciones federales, mediante la captura y publicación digital de los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo elaboradas por funcionarios de casilla.

Estos datos se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) y se publican en tiempo real a través de Internet la misma noche de la jornada electoral.

El PREP está contemplado dentro del marco normativo electoral federal, anteriormente regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y actualmente armonizado con la legislación electoral vigente.

Su función principal es ofrecer información oportuna y transparente, aunque sus resultados no tienen efectos jurídicos definitivos.

¿Qué no es el PREP? Diferencias clave con otros mecanismos

Es fundamental distinguir que el PREP no cuenta votos directamente. Su función consiste en capturar y difundir la información asentada en las actas oficiales firmadas por ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.

Tampoco se trata de un conteo rápido, mecanismo estadístico basado en una muestra representativa de casillas seleccionadas previamente para estimar tendencias.

No es una encuesta de salida, donde se pregunta a votantes por quién sufragaron.

Y, de manera crucial, no sustituye los cómputos distritales, que constituyen el procedimiento oficial y definitivo. Estos inician el miércoles posterior a la jornada electoral y determinan los resultados formales en cada uno de los 300 distritos electorales del país.

La eventual eliminación del PREP implicaría una reconfiguración del modelo de información electoral mexicano, que durante décadas ha operado bajo esquemas paralelos de resultados preliminares, conteos rápidos y cómputos distritales.

asc