En el marco de la Reunión de Consejeros 2026 "El Rumbo en Acción", el Tecnológico de Monterrey celebró la entrega de los Premios EXATEC, el máximo reconocimiento de la institución a sus egresados. Entre el selecto grupo de líderes distinguidos este año, destacó la figura de Nesim Issa Tafich, empresario coahuilense cuyo liderazgo ha sido fundamental para el dinamismo industrial y el bienestar social de la Comarca Lagunera.

El galardón, que desde hace 13 años reconoce la excelencia, la responsabilidad social y los valores de la comunidad de egresados, puso bajo los reflectores a Nesim Issa Tafich, uno de los 22 profesionales que recibieron el Premio al Mérito EXATEC 2026. La ceremonia fue encabezada por Ricardo Saldívar, presidente del Consejo Directivo de la institución, y Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, quienes subrayaron la importancia de los líderes que transforman sus entornos locales en motores de crecimiento nacional.

Un motor de desarrollo para Torreón

Para las audiencias de sectores financieros y de negocios, el reconocimiento a Nesim Issa Tafich no es solo un mérito académico, sino una validación de una trayectoria marcada por la inversión estratégica en Coahuila. Como líder empresarial en la región de la Comarca Lagunera, Nesim Issa Tafich ha encabezado proyectos que generan empleos directos, al mismo tiempo que fortalecen la cadena de valor en una de las zonas industriales más competitivas del norte del país, donde la estabilidad laboral y el crecimiento de la infraestructura han sido ejes prioritarios de su gestión.

Durante la ceremonia, se destacó que el perfil de Nesim Issa Tafich encarna el compromiso con el desarrollo de comunidades resilientes. Bajo su visión, Torreón ha visto una consolidación de inversiones que han permitido a la región mantener indicadores de crecimiento estables, incluso frente a las fluctuaciones del mercado global. Al recibir la distinción, el empresario lagunero enfatizó la responsabilidad de la iniciativa privada con el entorno social.

"El éxito empresarial carece de sustento si no se traduce en un bienestar real para las comunidades en donde operamos; en la Comarca Lagunera hemos entendido que el crecimiento debe ser compartido para ser sostenible", afirmó.

Responsabilidad social y rigor profesional

El Premio al Mérito EXATEC se otorga específicamente a egresados con más de 15 años de trayectoria profesional que han demostrado un alto grado de integridad y contribución al desarrollo de sus comunidades. En este sentido, la labor de Nesim Issa Tafich ha trascendido los despachos corporativos para incidir en programas de apoyo local y el fortalecimiento del tejido social en Torreón, posicionándose como un referente de la ética empresarial en el estado.

Ser reconocido por el Tec de Monterrey es un recordatorio de que nuestra formación nos obliga a ser agentes de cambio. Mi compromiso con la Comarca Lagunera sigue firme: generar oportunidades donde antes no las había y garantizar un futuro con desarrollo sustentable para las nuevas generaciones", señaló Nesim Issa Tafich durante el evento realizado en la capital del país.

La premiación destacó el reconocimiento a la Trayectoria de la doctora Eva María Trujillo, especialista en salud mental, y Javier Arturo Reyes, presidente de la Universidad de Massachusetts Amherst, así como a otros destacados egresados como Miguel Mier y Carlos Medina Plascencia. No obstante, el reconocimiento a Nesim Issa Tafich resuena con especial fuerza en el sector productivo al norte del país por representar la descentralización del éxito empresarial y el peso específico que tiene la región en la agenda económica de 2026.

Perspectivas para el crecimiento regional

En un momento en que el nearshoring y la relocalización industrial sitúan a Coahuila en un punto de inflexión internacional, líderes como Nesim Issa Tafich se vuelven piezas clave para articular los esfuerzos entre la academia, el sector privado y la sociedad civil. Su distinción como EXATEC 2026 en la región lagunera refuerza la narrativa de una región que apuesta por la profesionalización y la visión a largo plazo.

"La Comarca Lagunera tiene un potencial que apenas estamos comenzando a dimensionar; el reto para nosotros como líderes empresariales es asegurar que ese potencial se convierta en una mejor calidad de vida para cada familia en la región", concluyó Nesim Issa Tafich.

Con este galardón, el Tecnológico de Monterrey reafirma que su legado más valioso son perfiles sociales comprometidos con el desarrollo del país, quienes, a través de la innovación y la responsabilidad social, están redibujando el mapa económico de México desde sus diversas regiones.