Ciudadanía juzgará a partidos que estén contra la reforma electoral: Sheinbaum

Con la advertencia a los partidos aliados del PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de que serán juzgados por la ciudadanía en caso de respaldar la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó los puntos centrales de su iniciativa. Aseguró que la propuesta no busca crear un partido de Estado, ya que se mantiene la pluralidad mediante la figura de representación proporcional, aunque subrayó que los partidos deberán acudir a territorio a buscar el voto y ajustarse a una reducción de gastos electorales.

“No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. “Se mantiene la representación proporcional, pero hay que buscar el voto”.

La mandataria sostuvo que la iniciativa preserva el modelo plural del sistema político mexicano, pero introduce ajustes orientados a disminuir costos y fortalecer la competencia directa en territorio.

Reducción del gasto electoral en 25%

La Jefa del Ejecutivo presentó 10 puntos de la reforma, entre los que destaca una reducción del 25% en el costo de las elecciones, aplicable al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y tribunales electorales.

Asimismo, se propone disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir un salario superior al de la Presidenta de la República.

Sheinbaum indicó que no habrá modificaciones adicionales al proyecto que enviará al Congreso de la Unión. Señaló que, en caso de que la reforma no sea aprobada, no representará una derrota política para su administración, ya que cumplió con presentar una propuesta que —aseguró— fue demandada por la ciudadanía.

Ante cuestionamientos sobre un posible quiebre con sus aliados del PT y el PVEM, sostuvo que la definición de alianzas rumbo a 2027 corresponderá a Morena, mientras que, como Presidenta, cumplió con uno de los compromisos establecidos en sus 100 puntos de gobierno.

Intentos de reforma en el sexenio anterior

Durante su sexenio, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en varias ocasiones una reforma electoral bajo el argumento de que los procesos eran excesivamente costosos.

En 2022 propuso la desaparición del INE, la eliminación de tribunales electorales locales, la supresión del financiamiento público ordinario a los partidos políticos y la apertura al financiamiento privado. Sin embargo, la iniciativa fue desechada al no alcanzar la mayoría calificada requerida en el Congreso.

La nueva propuesta presentada por Sheinbaum retoma el eje de austeridad electoral, pero mantiene la estructura institucional del INE y la representación proporcional como elementos centrales del sistema democrático mexicano.

asc