Sheinbaum sostuvo nueva llamada con Trump;  hablaron del operativo contra 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una nueva llamada telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le preguntó cómo estaba la situación en el país tras la detención de Rubén (Nemesio) Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Lo anterior lo reveló la jefa de Estado en el marco de su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero, donde detalló que esta conversación tuvo una duración de alrededor de 8 minutos con su homólogo estadunidense.

En este contexto, Sheinbaum Pardo, reiteró que el operativo donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue planeado y ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), contrario a la adjudicación que hizo en su momento el presidente Trump.

Derivado de lo anterior, la primera presidenta del país subrayó que “ya ha explicado” que Estados Unidos proporcionó información clave para el operativo; sin embargo, como tal en el operativo para la captura de El Mencho en territorio nacional fueron las Fuerzas Armadas Mexicanas quienes lo perpetraron.

Estados Unidos proporcionó información clave para el operativo. Especial

¿Qué dijo el embajador de EU en Palacio Nacional?

Sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson a Palacio Nacional el día de ayer, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que ella no estuvo presente y fue un encuentro sólo con el Gabinete de Seguridad.

Aunado a lo anterior, la presidenta lo que sí confirmó es que dicha reunión fue “cordial” y que la misma estaba planeada desde hace tiempo, pues no fue algo que surgió recientemente; es decir fue un encuentro que forma parte del entendimiento que hay entre ambas naciones.

