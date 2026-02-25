Comparte AJEMEX su compromiso con el medio ambiente

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el compromiso de Grupo AJE y de su división mexicana AJEMEX con el cuidado del medio ambiente adquiere especial relevancia.

Lejos de ser una tendencia reciente, la sostenibilidad ha formado parte del ADN de la compañía desde sus orígenes, evolucionando con el paso de los años hasta consolidarse como uno de los pilares estratégicos de su modelo de desarrollo.

Desde su fundación, Grupo AJE entendió que el crecimiento empresarial debía ir acompañado de una relación responsable con el entorno.

De modo que, esa visión se ha traducido en una filosofía corporativa que prioriza el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción del impacto ambiental y la generación de valor compartido en las comunidades donde opera.

En México, AJEMEX ha adoptado y fortalecido esos principios, integrándolos a su operación diaria y a su cultura organizacional.

A lo largo de los años, la división mexicana de Grupo AJE ha implementado procesos de optimización en sus plantas, al tiempo que con algunas de sus acciones se han alineado con estándares internacionales de eficiencia y con una visión de largo plazo orientada a la preservación de los ecosistemas.

De la misma forma, Grupo AJE y AJEMEX han impulsado de manera constante el uso de materiales reciclables y el fortalecimiento de cadenas de reciclaje, promoviendo la recolección y reincorporación del PET a nuevos ciclos productivos.

En México, ese enfoque se ha acompañado de campañas de concientización que buscan educar tanto a colaboradores como a consumidores sobre la correcta disposición de residuos y la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, ello a través de alianzas con organizaciones civiles y sin fines de lucro.

Por ello, la educación ambiental ocupa un lugar central en la estrategia de la compañía. Con el paso del tiempo, las prácticas que han realizado en materia ambiental han dejado de ser acciones aisladas para convertirse en una política transversal que permea todas las áreas de la organización.

Hoy, el compromiso ambiental de Grupo AJE y AJEMEX se refleja en la toma de decisiones, en la innovación de procesos y en una visión empresarial que reconoce que el desarrollo económico solo es sostenible si va de la mano del cuidado del planeta.

En el Día Mundial de la Educación Ambiental, la compañía refrenda su convicción de que informar, sensibilizar y actuar son pasos indispensables para construir un futuro más responsable; porque educar sobre el medio ambiente no solo transforma hábitos, también fortalece el camino hacia un crecimiento verdaderamente sostenible.