El Senado alista reforma profunda a su estructura de gobierno y ajuste presupuestal del 15%

Por primera vez en este siglo y ante la orden constitucional de reducir 15% de su presupuesto anual, el Senado tendrá una reforma profunda para modificar su estructura de poder, pues creará otro órgano de gobierno y modificará las facultades que tienen la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, informó Ignacio Mier, presidente de la Junta.

El Comité de Administración será el encargado de “facilitar la rendición de cuentas y la transparencia” y la Junta de Coordinación Política aumentará sus facultades, mientras la Mesa Directiva las acotará, precisó Ignacio Mier.

Interrogado por Excélsior en torno al ocultamiento de los Estados Financieros y las mil 24 quejas por la negativa a entregar información puntual, incluso del dinero que le entrega a los grupos parlamentarios, Ignacio Mier anunció una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión como parte de la nueva forma en que se transparentará la forma en que gasta el erario federal.

Excélsior/Especial

Reestructuración tras 26 años sin cambios

En el año 2000 el Senado tuvo su primera reforma para modificar sus órganos de gobierno, pues eliminó la Gran Comisión y creó la Mesa Directiva, como el máximo órgano de gobierno, con facultades administrativas, presupuestales y de gobierno interno, y la Junta de Coordinación Política, con las facultades exclusivas de construcción de acuerdos.

Ahora Ignacio Mier dice que presentará la reforma para redefinir las facultades de ambos órganos de gobierno y para crear el Comité de Administración, para que su estructura de gobierno sea igual a la Cámara de Diputados, que tiene Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El martes, este diario informó que el Senado ocultó los Estados Financieros del último trimestre del 2025 y del primero del 2026 y este miércoles, dio cuenta de la existencia de mil 24 quejas de personas inconformes con las respuestas que entrega el Senado, que llegó al grado de asegurar que desconoce si entrega dinero a las seis bancadas que lo integran, cuando es público que sí les da millones de pesos.

Respuesta a las solicitudes de transparencia

Interrogado sobre estas cifras, que Excélsior tomó de los propios reportes que el Senado entrega a la Plataforma Nacional de Transparencia, Ignacio Mier respondió que “con relación a las solicitudes de transparencia de diferentes rubros que ha recibido la Unidad de Transparencia, me comentó, lo platiqué con la presidenta de la Mesa Directiva, derivado de la nota periodística, el dato que nosotros tenemos es de 252, 254 en el periodo enero-junio. En el periodo febrero-junio ya me corresponde a mí.

De esas, yo le he dado seguimiento, han sido solventadas casi todas, solamente hubo, doce obtuvieron solicitud de revisión y ninguna ha tenido un requerimiento. Entonces, eso es por lo que hace este periodo”, respondió.

Por primera vez se escuchó una explicación detallada del porqué los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios dejaron de clasificarse en capítulo 3000, referente a los servicios generales, y ahora están en el capítulo 4000, que tienen que ver con ayudas sociales, subsidios y transferencias. Una decisión que se tomó en el Senado desde el 1 de enero del 2025, pero que hasta ahora nadie había explicado, pese a las solicitudes realizadas.

Y anunció la iniciativa que presentará para modificar la estructura de gobierno interno del Senado.

Homologación con la Cámara de Diputados

“Ahora, yo voy a presentar una Iniciativa de Funcionalidad Administrativa que facilite la transparencia, pero implica una modificación a la Ley Orgánica del Congreso, de tal manera que los grupos parlamentarios, derivado de acuerdos del Comité de Administración como Órgano de Gobierno, suban a la plataforma todos los apoyos.

Cuánto se destina para alimentación, para hospedaje, atención ciudadana, atención legislativa. Cuánto para el equipo de apoyo técnico que tienen las y los legisladores, independientemente del que le da la administración central a las comisiones que dependen de la Mesa Directiva”, precisó.

Ignacio Mier añadió que busca que el Senado “sea simétrico a cómo opera la Cámara de Diputados, porque realizamos la misma función, una es de origen, otra es revisora, salvo algunas atribuciones específicas que tenemos en materia de política exterior, del Poder Judicial, ellos en materia hacendaria, sobre todo presupuestal, pero hacemos lo mismo.

“Incluye convertir, crear, en Cámara de Senadores, un tercer órgano de gobierno como en Cámara de Diputados, que es un Comité de Administración para facilitar la rendición de cuentas y la transparencia”, resaltó.