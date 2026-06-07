Se activa Plan Marina en Colima, Guerrero y Oaxaca ante depresión tropical Dos-E

Ante la depresión tropical Dos-E y en una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, con sistemas meteorológicos que se localizan frente a las costas del Pacífico mexicano, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Colima, Guerrero y Oaxaca.

La dependencia informó que el objetivo es auxiliar a la población civil que pudiera verse afectada por los efectos de este fenómeno e implementar oportunamente las acciones preventivas correspondientes, para salvaguardar la vida humana, proteger los bienes de la población y reducir riesgos.

Los mandos navales de los tres estados mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, indicó la dependencia.

Se detalló que la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, y cuya jurisdicción comprende los puertos de Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco, cuenta con un estado de fuerza de 278 elementos y una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 126 elementos.

Vehículos, embarcaciones y 166 equipos especializados

Cuenta con el apoyo de 16 vehículos, 14 embarcaciones y 166 equipos especializados, entre los que destacan una cocina móvil, plantas potabilizadoras de agua, motobombas de achique, maquinaria pesada, motosierras y drones.

La Marina indicó que las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Semar

La Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, y cuya jurisdicción comprende los puertos de Acapulco, Zihuatanejo, Guerrero, así como Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuenta con un estado de fuerza de 498 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 190 elementos, 41 vehículos, 10 embarcaciones y equipo especializado.

La Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y cuya jurisdicción comprende los puertos de Salina Cruz, Huatulco en Oaxaca, así como Puerto Chiapas; mantiene disponible un estado de fuerza de 3 mil 241 elementos, una Brigada de Respuesta a Emergencias conformada por 186 elementos, además de personal y equipo especializado.

Se realizan reuniones de coordinación con autoridades de Protección Civil, supervisión de refugios temporales, recorridos de vigilancia en zonas vulnerables, monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y difusión de recomendaciones preventivas a la población y a la comunidad marítima.

Marina indicó que las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSARES) en los tres estados se encuentran alertadas y preparadas para efectuar las coordinaciones necesarias con las autoridades correspondientes y brindar apoyo en caso de requerirse.

Se recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los avisos y boletines emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y demás autoridades competentes.