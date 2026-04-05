Accidentes carreteros en Durango dejan 4 muertos y 10 lesionados

Gómez Palacio, Durango. –Accidentes en diversas carreteras cobraron la vida de cuatro personas y dejaron 10 lesionados en Durango, donde los cuerpos de emergencia trabajaron horas para liberar los cuerpos y los heridos, ya que algunos quedaron atrapados entre los fierros de las unidades en las que se desplazaban.

Uno de los accidente ocurrió la madrugada de este domingo a las 02:25 horas, cuando se recibió el reporte de un siniestro donde el vehículo había caído a un barranco.

Protección Civil de Pueblo Nuevo informó que el percance ocurrió en el kilómetro 108 de la carretera Libre Durango-Mazatlán,

Al sitio también arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes se encuentran asignados a la comunidad de El Salto.

Al hacer una inspección por el lugar se encontró al automóvil fuera de la cinta asfáltica aproximadamente a 20 metros de profundidad en un barranco, hasta donde tuvieron que descender los rescatistas.

Tras las maniobras de extracción se determinó un saldo de 2 personas fallecidas así como 3 lesionados de gravedad siendo trasladados a diferentes hospitales de la cabecera municipal.

En ese mismo municipio de Pueblo Nuevo protección Civil y Bomberos atendió un fuerte accidente sobre la carretera a México, antes de llegar a El Saltito, con saldo preliminar de 1 persona fallecida y 7 lesionadas.

Los elementos incluyendo Técnicos en Urgencias Médicas, brindaron atención prehospitalaria y realizaron maniobras de rescate, además de coordinar el traslado de los lesionados a diferentes unidades médicas.

El otro trágico accidente sobrevino en la carretera que conduce del municipio de Cuencamé al de Gómez Palacio, durante la noche del sábado a las 23:40 horas, cuando la víctima identificada como Aarón Damián Nájera Ochoa, de 37 años de edad circulaba por dicha vialidad a bordo de un automóvil Ford KA, de color negro.

Al llegar a al kilómetro 233, a la altura de la caseta de cobro de León Guzmán, al tomar una curva perdió el control de la unidad por lo que salió de la cinta asfáltica y posteriormente se volcó, falleciendo su conductor en el lugar.

El Agente del Ministerio Público, tomó conocimiento de todos los accidente y ordeno el levantamiento y traslado de los cuerpos a las instalaciones del Semefo para la práctica de la necropsia de ley.