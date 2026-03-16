Accidente en la "Curva del Diablo" deja 14 personas heridas

Un accidente en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la famosa "Curva del Diablo", en los límites con el municipio de Calpulalpan con Tlaxcala, dejó 14 personas heridas, entre ellas una prensada.

El accidente generó una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El impacto frontal entre dos camionetas también provocó que una persona quedará prensada entre los fierros de una de las unidades.

Para su liberación paramédicos y bomberos utilizaron equipo especial para extraer a un hombre de una camioneta Pick-up.

Accidente en la “Curva del Diablo” Foto: Especial

El saldo final de los servicios de emergencia, es de una persona en estado grave, dos lesionados de mediana gravedad y 11 personas más con heridas diversas que no ponen en riesgo su vida.

Ambulancias de Nanacamilpa, Calpulalpan y Sanctórum trasladaron a los heridos al Hospital General de Calpulalpan.

Los primeros reportes indican que las causas del accidente podrían estar relacionadas al exceso de velocidad y la invasión de carril de la camioneta Pick-up.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento en la zona; mientras que autoridades iniciaron las primeras investigaciones.

¿Por qué es famosa la “Curva del Diablo”?

Es un tramo vial considerado extremadamente peligroso por ser una curva cerrada y, en algunos casos, con pendientes pronunciadas.

A lo largo de los años, se han reportado múltiples volcaduras y accidentes graves de vehículos particulares y de carga, lo que genera una fama de lugar "maldito" o difícil de transitar.

JCS