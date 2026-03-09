Aseguran dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero

La Secretaría de Marina dio un golpe certero al narcotráfico con el aseguramiento de aproximadamente dos toneladas de cocaína que se encontraban al interior de 80 bultos que fueron arrojados al mar y que posteriormente la delincuencia organizada procedería a retirarlos para llevarlos a la costa.

Fue a través de una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se ubicó y se realizó el decomiso de la droga, cuyo peso se determinará una vez que sea puesto a disposición de autoridades ministeriales correspondientes.

El aseguramiento de la droga se realizó a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero. Fue gracias a información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, que el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas, en espera de la confirmación oficial a través de los procedimientos ministeriales correspondientes.

La droga contenida en los bultos asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual integrará la carpeta de investigación del caso al arribo del buque a puerto.

"Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras", destacó la Marina.

