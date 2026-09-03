Senado continuará con un incremento de "cero" a su presupuesto

En acatamiento de la reforma constitucional que le ordenó un recorte paulatino de 15%, el Senado solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto con cero crecimiento para 2027, por lo que ejercerá por segundo año consecutivo un total de cinco mil 103 millones 817 mil 38 pesos el próximo año.

Ayer, el pleno del Senado aprobó el acuerdo para que su presupuesto de 2027 sea exactamente igual al que ejerce en este 2026, lo que implica, en términos reales, un recorte, pues esa cantidad resentirá la inflación que se prevé para el próximo año, pues el aumento de salarios y prestaciones a los trabajadores sí tienen que ajustarse a la tasa inflacionaria.

Como efecto del régimen transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, a partir del ejercicio fiscal de 2027 y hasta 2030, el Senado estará obligado a ajustar a la baja su presupuesto de egresos, a fin de restar cerca de 765 mdp, equivalentes a 15% del presupuesto que tiene este año.

El artículo tercero transitorio de esa reforma ordena que “a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el presupuesto anual autorizado para el Senado deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, para alcanzar, al término de dicho periodo, una reducción acumulada equivalente a 15% en términos reales, respecto del presupuesto base vigente para el ejercicio fiscal 2026”.

Aclara que “la reducción no podrá afectar los derechos laborales de trabajadores, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables”.

En este 2026, el Senado tiene un presupuesto anual de cinco mil 103 millones 817 mil 38 pesos; la reducción de 15% implica 765 millones 572 mil 555.7 pesos; eso implica que en 2030 el Senado tendrá un presupuesto de cuatro mil 338 millones 244 mil 482.3 pesos, pero con un acumulado de inflación que cuatro años le implicará una disminución inédita en sus finanzas.

La revisión hecha a las solicitudes de presupuesto que contienen los proyectos de PEF y el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por Cámara de Diputados, desde 2000 hasta 2025, permiten observar que dentro de las 16 veces que los diputados federales le dieron menos dinero del que pidió el Senado, en todo el sexenio de Vicente Fox se tuvo la mayor merma de su presupuesto.

Para 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 el gobierno federal y la Cámara de Diputados, entonces dominada por las alianzas estratégicas de la oposición, porque el PAN no tuvo ni la mayoría absoluta del pleno, el presupuesto del Senado fue hasta 891 mdp menor a lo que pidió y en 2004 fue incluso menor a lo que ejerció un año antes.

Sólo en 2003, 2012, 2013, 2016, 2019 y 2020, que representan 23% de las veces, el Senado logró que le dieran lo que solicitó, aunque en 2019 pidió mil mdp menor al que se ejerció en 2018, por lo que el monto fue menor. En los años 2007, 2008, 2011 y 2022, logró que le dieran hasta 636 millones de pesos más a lo que solicitó.