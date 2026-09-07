Enrique Inzunza hace oficial su salida de la bancada de Morena

Con 12 días de retraso, el senador Enrique Inzunza quedará fuera de la bancada de Morena una vez que hoy se dé cuenta al pleno del Senado, informó el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, quien precisó que de manera inmediata el sinaloense también dejará de ser el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Así, Inzunza dejará de recibir los 300 mil pesos mensuales a los que tenía derecho como líder de una comisión. Y ahora, además de su dieta de 132 mil 900 pesos, tendrá ingresos mensuales por 300 mil pesos por concepto de subvenciones y 160 mil pesos adicionales para la contratación de asesores.

Con base en la información administrativa del Senado, cada presidente de comisión recibe 200 mil pesos mensuales para cumplir su labor, pero en el caso de comisiones como la de Puntos Constitucionales, Hacienda, Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, el monto mensual aumenta a 300 mil pesos mensuales porque se trata de las instancias que tienen más carga de trabajo.

Las subvenciones mensuales se entregan a cada uno de los 128 senadores y se refieren al dinero que reciben para realizar su trabajo de tierra en sus estados, así como para labores de gestión y hasta para apoyos a los ciudadanos.

Cuando un senador es parte de una bancada, la subvención se entrega vía el grupo parlamentario.

Cuando un senador no tiene grupo parlamentario, como será el caso de Enrique Inzunza, el dinero lo recibe de manera directa.

“(Hoy) se toma conocimiento en el pleno del escrito que me turnó y que yo lo voy a enviar a la Mesa Directiva para que se informe el pleno”, anunció ayer el coordinador de Morena.

Excélsior informó que, aun cuando el 26 de agosto Inzunza anunció que dejaría el grupo parlamentario morenista, hasta el viernes no había enviado a la Mesa Directiva, presidida por Higinio Martínez, el oficio correspondiente para desvincularse oficialmente de su bancada.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, Enrique Inzunza dio a conocer su decisión. Especial

Mier aseguró que le envió un escrito a él y que ese documento es el que se dará a conocer este martes al pleno.

De igual manera, Mier recordó que las presidencias de las comisiones son decididas exclusivamente por los grupos parlamentarios, por lo que Morena quitará esa responsabilidad a Inzunza.

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento. Los senadores que no tienen un grupo parlamentario, es un tema que le compete, exclusivamente la designación y distribución, por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado, definir sus presidencias.

“Y, en el caso del grupo parlamentario de Morena, vamos a hacer la reasignación”, señaló el coordinador de los senadores morenistas.

Como parte de la bancada guinda, Enrique Inzunza también es integrante de cuatro comisiones: Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional y Derechos Humanos.

De igual manera, al no ser parte formal de Morena, el escaño que ocupa ahora tendrá que dejarlo y lo más probable es que su lugar sea ocupado por Alfonso Cepeda. Es decir, sólo se recorrerá un escaño.