Salud desmiente recorte a medicamentos y reporta avance en abasto nacional

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aseguró que no existe un recorte a medicamentos y reportó avances en el abasto nacional.

Al participar en la emisión de Derecho de Réplica, el funcionario desmintió las versiones sobre un supuesto recorte en el catálogo de medicamentos del sector público y la cancelación de la compra de más de 800 claves de insumos.

El subsecretario señaló que las críticas derivan de “una interpretación errónea de la nueva Lista de Medicamentos Esenciales”.

Precisó que la definición de medicamentos esenciales no limita la adquisición de otros fármacos ni restringe el criterio de prescripción de los médicos.

“No se dio de baja ningún medicamento del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Los medicamentos que se compran en nuestro país se seguirán comprando. No estamos limitando la adquisición ni limitando el criterio médico”, indicó.

El funcionario informó que, para el periodo de compra 2027-2028, las autoridades confirmaron la adquisición de 3 mil 897 claves de insumos, lo que representa un total de 5 mil 700 millones de piezas, un incremento de 12% en comparación con los 5 mil 300 millones adquiridos en el ciclo anterior.

Explicó que, en el caso del IMSS, se registra una entrega de 98.1% de las piezas prescritas en farmacia. Durante el primer semestre recibió 718 millones de piezas, 32% más en comparación con el mismo periodo de 2025.

En el ISSSTE, dijo, las 745 farmacias del instituto reportan niveles de abasto promedio de entre 95% y 97%.

Respecto al IMSS-Bienestar, explicó que en las 24 entidades donde opera el sistema se recibieron 181 millones de piezas durante el primer semestre, lo que representa 76 millones de unidades adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

En el rubro específico de oncología, el suministro de medicamentos para el cáncer registró un incremento de 152%.