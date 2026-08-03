ISSSTE aplica por primera vez anestesia neurotitulada en San Luis Potosí

El Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en San Luis Potosí marcó un hito en la medicina regional al aplicar por primera vez la técnica de anestesia neurotitulada durante una biopsia pulmonar de mínima invasión realizada a un paciente de 50 años.

Con este avance, el ISSSTE consolida la incorporación de tecnología de vanguardia en la red hospitalaria nacional bajo la administración del director general Martí Batres Guadarrama.

La intervención concluyó de manera exitosa y el derechohabiente fue dado de alta en óptimas condiciones de salud. El procedimiento clínico requirió el uso de un monitor de entropía, dispositivo de última generación que lee patrones de ondas cerebrales en tiempo real para calibrar el fármaco de acuerdo con las necesidades específicas del paciente.

Esta tecnología representa una de las tendencias más avanzadas a nivel mundial dentro de la anestesiología, al permitir una precisión absoluta sobre el estado del cerebro en quirófano.

José Francisco Méndez García, anestesiólogo y coordinador de quirófano del hospital, explicó el impacto técnico de este monitoreo.

“A partir de esas ondas y de algunos cálculos que infiere el algoritmo, nosotros decidimos si la anestesia es muy profunda, si la anestesia es muy ligera, o si estamos justo donde tenemos que estar para ese cerebrito específico”, precisó el especialista.

Asimismo, Méndez García enfatizó que este abordaje evita la activación de respuestas inflamatorias que puedan alterar el diagnóstico o ralentizar el metabolismo neuronal, además de reducir los efectos secundarios posteriores derivados de los gases anestésicos.

El especialista subrayó la trascendencia institucional del equipamiento para la atención médica pública. “Es de gran utilidad competitiva contra el resto de la medicina que nosotros podamos hacer anestesia neurotitulada. Es una gran ventaja para todos nuestros derechohabientes el saber que cuentan con este tipo de herramientas”, destacó.