Fallece menor en estación Hospital de la Línea 1 del Metro de Monterrey

Una fuerte movilización de cuerpos de auxilio se registró este viernes en la estación Hospital de la Línea 1 del Metro de Monterrey, tras el fallecimiento de una menor identificada como Ariana Vázquez, de aproximadamente cinco años.

El hecho ocurrió poco antes de la 1:00 de la tarde, cuando la niña sufrió una crisis convulsiva dentro de un vagón mientras era trasladada por sus padres. Posteriormente entró en paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con un comunicado de Metrorrey, personal de Protección Civil del STC y de la Cruz Roja brindó atención inmediata y realizó maniobras de reanimación, aunque lamentablemente la menor no logró sobrevivir.

Los primeros reportes señalan que la niña no recibió atención en un hospital cercano antes de ser trasladada en el Metro.

Suspensión del servicio

Por las labores de atención e investigación, el servicio en sentido Hospital–Cuauhtémoc permanece suspendido. Autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, policía municipal de Monterrey, Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, quienes resguardaron el área en espera del arribo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.