89 toneladas de basura: el saldo de los festejos por el Tri en Guadalajara

El aforo total de personas que se dieron cita en la Glorieta de La Minerva para festejar el triunfo de la Selección Mexicana se estimó en 50 mil personas, según cifras de Protección Civil. El festejo concluyó a las 2 de la mañana de este viernes y dejó imágenes de algunos desmanes realizados por aficionados en diferentes calles.

Mientras que en el FIFA Fan Festival, considerando la Plaza Liberación, las plazas y los espacios aledaños, se estimó una asistencia superior a las 61 mil personas. Además, se brindaron múltiples atenciones a personas descompensadas por deshidratación, golpes de calor y ayuno prolongado.

Reproducir Aficionados sacudieron una patrulla en la euforia por los festejos.

Además, el municipio de Guadalajara implementó un operativo de limpieza tras los festejos y el partido. Hasta el momento se han recogido 89 toneladas de basura entre el jueves y este viernes.

"Se ve que sí le metieron ganas desde temprano para recoger todo lo que quedó por lo del evento. Aquí, en la calle donde yo estoy, en Ocampo, está limpia. Esperemos que así siga. Me llama la atención que estuvieron instalando unos botes de plástico; ojalá que los dejen siempre porque no están siempre", dijo Alejandro Ventura, comerciante.

Los comerciantes del Centro de la ciudad reportaron un incremento en sus ventas.

Los aficionados dejaron botellas en las calles. Karla Méndez

"Bien emocionados, mucho ambiente, mucha venta. La verdad, a mí en lo personal me fue bien; yo pienso que a todos", expreso Maria del Carmen Bravo, comerciante.