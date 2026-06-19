Toneladas de basura en Paseo de la Reforma tras festejo por triunfo de México en el Mundial

Decenas de trabajadores de Limpia del Gobierno de la Ciudad de México llegaron a retirar toneladas de basura sobre Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, luego de los festejos de alrededor de 400 mil aficionados que invadieron las calles para celebrar el triunfo de la Selección de México que enfrentó a la Selección de Corea del Sur en el Mundial del Futbol.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Otro grupo de trabajadores retiraron las estructuras metálicas, las torres de iluminación y de sonido alrededor del Ángel de la Independencia donde estaban los templetes para que varios artistas amenizaran el momento.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Después de las 5 de la mañana llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a retirar a los trasnochados que continuaban en la zona del Paseo de la Reforma, con el retiro de estos ingresó el personal de limpia.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Más tarde, los carriles laterales fueron abiertos para que avanzaran vehículos e incluso las unidades del Metrobús de la Línea 7, mientras los centrales continuaban cerrados para seguir con la limpieza, también quedaron desechos los espacios florales que estaban en el camellón.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

México volvió a vibrar

Desde horas antes del partido contra Corea del Sur, miles de aficionados vestidos de verde se adueñaron de plazas, deportivos y calles para seguir el encuentro en pantallas gigantes, más de 200 mil personas se reunieron en el Zócalo y sus alrededores, otras 130 mil en los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías y, tras la victoria del Tri, cerca de 400 mil aficionados abarrotaron Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia para celebrar.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Trompetas, matracas, cánticos y el clásico "¡México, México, México!" resonaron por toda la capital. El momento de mayor euforia llegó con el gol de México. Ahí estalló la locura colectiva y los festejos se extendieron desde el Centro Histórico hasta prácticamente todos los rincones de la ciudad donde había pantallas y festivales. Miles cantaron, brincaron y celebraron una segunda victoria que mantiene encendida la ilusión mundialista.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad y atención para resguardar a los asistentes. Salvo algunas atenciones médicas menores y el traslado de una adolescente lesionada, la jornada transcurrió sin incidentes mayores y con saldo blanco.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

La celebración continuó hasta entrada la madrugada, especialmente en Reforma y el Ángel, donde cientos de miles de personas se congregaron para festejar un triunfo que convirtió a la capital en una auténtica fiesta futbolera.