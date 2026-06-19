Recogen 40 toneladas de basura tras festejos por triunfo del Tri en CDMX

Paseo de la Reforma, así como Zócalo de la Ciudad de México destacaron entre los lugares que reunieron a miles de aficionados tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en el marco del Mundial 2026, sin embargo, la fiesta no fue lo único que llamó la atención, también sorprendió la enorme cantidad de basura que dejaron los que apoyaron al equipo mexicano.

Toneladas de basura Especial

La tarde de este viernes 19 de junio, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse CDMX) dio a conocer que tras las concentraciones para seguir el partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y las posteriores celebraciones por su victoria, fueron desplegadas labores continuas de limpieza, así como un dispositivo de servicios urbanos en el Ángel de la Independencia, sus alrededores, así como en el Zócalo capitalino y calles del Centro Histórico.

Limpian jardineras Especial

40 toneladas de basura

La dependencia detalló que, entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima el retiro de alrededor de 40 TONELADAS DE BASURA, en el Zócalo capitalino, calles del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

Limpian calles Mateo Reyes

En estas acciones participaron 360 trabajadores apoyados con 23 vehículos, seis hidro-lavadoras y una pipa.

Limpian calles Mateo Reyes

Se sabe que 40 toneladas de basura equivalen al peso de unos 40 automóviles compactos.

Basura tras festejos del triunfo de México ante Corea del Sur Rodolfo Dorantes

Los trabajos de limpieza empezaron desde la madrugada y se prolongaron hasta alrededor de las 10 de la mañana, tras ello fue reabierta la circulación vehicular de Paseo de la Reforma.