Recogen 40 toneladas de basura tras festejos por triunfo del Tri en CDMX
Las 40 toneladas de basura recogidas equivalen al peso de unos 40 automóviles, en la limpieza participaron cerca de 360 trabajadores.
Paseo de la Reforma, así como Zócalo de la Ciudad de México destacaron entre los lugares que reunieron a miles de aficionados tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en el marco del Mundial 2026, sin embargo, la fiesta no fue lo único que llamó la atención, también sorprendió la enorme cantidad de basura que dejaron los que apoyaron al equipo mexicano.
La tarde de este viernes 19 de junio, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse CDMX) dio a conocer que tras las concentraciones para seguir el partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y las posteriores celebraciones por su victoria, fueron desplegadas labores continuas de limpieza, así como un dispositivo de servicios urbanos en el Ángel de la Independencia, sus alrededores, así como en el Zócalo capitalino y calles del Centro Histórico.
40 toneladas de basura
La dependencia detalló que, entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima el retiro de alrededor de 40 TONELADAS DE BASURA, en el Zócalo capitalino, calles del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.
En estas acciones participaron 360 trabajadores apoyados con 23 vehículos, seis hidro-lavadoras y una pipa.
Se sabe que 40 toneladas de basura equivalen al peso de unos 40 automóviles compactos.
Los trabajos de limpieza empezaron desde la madrugada y se prolongaron hasta alrededor de las 10 de la mañana, tras ello fue reabierta la circulación vehicular de Paseo de la Reforma.