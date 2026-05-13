Profepa asegura 482 ejemplares de vida silvestre en siete estados

En el segundo operativo contra el tráfico ilegal de vida silvestre realizado en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, la Profepa logró el aseguramiento, rescate o detección de al menos 482 ejemplares de vida silvestre, entre ellos, pericos, loros, guacamayas, tortugas, nueve monos araña, un tigrillo y un jaguar, así como diversas especies de flora protegida como orquídeas, bromelias y cactáceas.

En un comunicado de prensa, donde otra vez no se reportó ninguna detención, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que las acciones se desarrollaron del 28 de abril al 5 de mayo, con el fin de atender la temporada de reproducción de ejemplares de vida silvestre en la región sureste del país, que es cuando se registra una mayor incidencia en la extracción ilegal de animales, así como su transporte a sitios de comercialización clandestina.

La autoridad ambiental explicó que los operativos, inspecciones, recorridos de vigilancia y verificaciones se realizaron en mercados, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, filtros carreteros y recintos fiscales con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y otras autoridades federales y estatales.

Pericos, loros y guacamayas también fueron aseguradas Foto: Especial

Los principales aseguramientos se lograron en Ocosingo, Chiapas, donde se encontró un tigrillo (Leopardus wiedii), al interior de una vivienda, mientras que en Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, se aseguraron en locales comerciales ocho monos araña (Ateles geoffroyi), un loro cabeza azul (Amazona farinosa), un loro frente blanca (Amazona albifrons) y cinco pericos atoleros (Eupsittula canicularis).

Además, en filtros de revisión en mercados y puntos carreteros estratégicos de Tabasco, se encontraron dos tortugas pochitoques (Kinosternon spp.), seis tortugas tres lomos (Staurotypus spp.), 18 tortugas hicotea (Trachemys spp.), así como 27 loros frente blanca y loros pecho sucio.

En tanto, en Veracruz se detectó en el centro de Coatepec la venta ilegal de 420 ejemplares de orquídeas, cactáceas, bromelias y licopodios, además de tres pájaros jilgueros (Myadestes occidentalis).

Asimismo, en Yucatán, en el Tianguis San Roque, en Mérida, se rescató un mono araña y en un predio se incautó un jaguar (Panthera onca).

JCS