Mundialito Escolar se realizará cada año: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la vinculación permanente del Mundialito Escolar con los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), destacando que se realizarán anualmente como parte de las acciones de integración social para contribuir a la paz y el combate a las adicciones. Estos temas, dijo, son considerados prioritarios en la agenda pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mario Delgado afirmó que los juegos escolares representan un mecanismo fundamental para impulsar el deporte en todas las escuelas del país. Subrayó que tanto el Mundialito Escolar de Futbol como los Juegos Escolares son "dos elementos claves" que incidirán directamente en la salud, el bienestar y el futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Cifras récord de convocatoria

El Mundialito Escolar de este año registró una convocatoria histórica al sumar un millón 60 mil 524 estudiantes de más de 22 mil 200 escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior de todas las entidades del país.

La participación se desglosa de la siguiente manera:

Primarias: 464 mil 292 estudiantes de 12 mil 496 planteles.

Secundarias: 145 mil 700 alumnos de seis mil 722 escuelas.

Educación Media Superior: 441 mil 661 participantes de dos mil 673 planteles.

Educación Superior: ocho mil 871 estudiantes de 338 centros educativos.

Las finales por el primer lugar se disputarán en el Estadio Olímpico Universitario con la participación de 12 equipos finalistas.

El titular de la SEP también anunció que la presidenta de México tiene programada su asistencia a la ceremonia de finales y premiación del Mundialito Escolar.

En paralelo, se llevarán a cabo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Conade 2026, cuya inauguración está prevista para el 14 de mayo en Tepic y el 27 de mayo en Guadalajara. En estos juegos participarán 20 mil 496 estudiantes de primaria, secundaria y media superior en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, softbol, voleibol y bádminton.

¿Hay clases el Día del Maestro?

El Día del Maestro es una fecha importante para la educación en México, razón por la que muchas personas cuestionan si hay clases el viernes 15 de mayo del 2026, según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe destacar que, en los últimos días, había estado bajo controversia el nuevo calendario escolar 2025-2026 de la SEP, pues hubo muchas reacciones luego de que se diera a conocer que los estudiantes de educación básica saldrían antes de vacaciones. Es decir, regresarían a la escuela después de casi tres meses.

Tras ello, aunque ya se resolvió que se mantendrá, hay mucha confusión sobre los días festivos que se consideran en el calendario de la SEP, uno de ellos, el 15 de mayo, Día del Maestro.

De acuerdo con el calendario vigente para el ciclo 2025-2026, el 15 de mayo, Día del Maestro, hay suspensión oficial de labores en todos los planteles de educación básica, tanto públicos como privados.

Dicha disposición aplica para estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo anterior, eso significa, que hay puente el fin de semana del 15 de mayo, regresando a las actividades escolares el lunes 18 del mismo mes.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública ha reiterado que este día está reservado para la conmemoración de la labor docente. Solo quienes forman parte de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional disfrutan de este asueto, mientras que empleados públicos y privados deben cumplir con su jornada laboral habitual.

jcp