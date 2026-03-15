Zelenski teme abandono de EU por guerra en Irán y ofrece ayuda clave contra drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó este domingo 15 de marzo su profunda preocupación ante la posibilidad de que la escalada bélica en Medio Oriente eclipse la defensa de su país frente a la invasión rusa.

Ante el temor de perder el apoyo estratégico de Washington, ahora centrado en la guerra contra Irán, el mandatario ucraniano ha puesto sobre la mesa una moneda de cambio técnica: la experiencia de Kiev contra los drones iraníes.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la ayuda a Ucrania se ha reducido, mientras aumenta la presión para que Kiev alcance un acuerdo con Moscú. En este complejo escenario, Zelenski busca demostrar la utilidad de Ucrania como aliado estratégico de EU en la nueva crisis del Golfo.

Zelenski busca consolidarse como aliado de EU en la nueva crisis de Medio Oriente AFP

¿Especialistas ucranianos al Golfo?

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a periodistas, Zelenski confirmó que representantes estadounidenses solicitaron la ayuda de Kiev para contrarrestar los ataques de drones iraníes en los países del Golfo.

Ucrania, que ha enfrentado durante años los ataques rusos ejecutados con drones Shahed de fabricación iraní, posee una experiencia operativa única en el mundo para neutralizar estos sistemas. Por ello, esta semana el gobierno ucraniano envió especialistas a Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania.

Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio ofreciéndoles la experiencia ucraniana", explicó el presidente.

No obstante, Zelenski fue enfático al precisar que sus expertos se limitarán al intercambio de conocimientos y no participarán en operaciones militares directas.

"No estamos en guerra con Irán. Por el momento, se trata únicamente de compartir experiencia", puntualizó.

Zelenski asegura que su país tiene experiencia combatiendo ataques con drones iraníes AFP

Denuncia "chantaje" europeo

Mientras intenta retener el favor de Washington, Zelenski también enfrenta una crisis de confianza con sus vecinos europeos. El mandatario denunció lo que calificó como un "chantaje" por parte de la Unión Europea respecto al oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso hacia el continente.

Zelenski acusó a líderes europeos de condicionar un préstamo de 90,000 millones de dólares -destinado principalmente a la compra de armas- a la reparación de dicho ducto. El oleoducto Druzhba resultó dañado en enero tras un ataque ruso, y países como Hungría y Eslovaquia urgen su restauración dada su dependencia del crudo ruso.

¿En qué se diferencia esto de levantar las sanciones contra los rusos? Si me ponen como condición que Ucrania no recibirá armas (a menos que repare el ducto), entonces estoy impotente. No puedo dejar al ejército sin armas", cuestionó Zelenski, haciendo referencia a la reciente decisión de EU de aligerar las sanciones al petróleo ruso para mitigar la crisis energética global.

La tensión con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y aliado cercano del Kremlin, también escaló. Zelenski acusó directamente al gobierno húngaro de propagar aversión hacia Ucrania y reveló la supuesta presencia de "asesores de comunicación rusos" en Hungría para influir en las próximas elecciones de abril.

A pesar de las fricciones, el líder ucraniano aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier gobierno húngaro que "no sea un aliado" de Vladímir Putin, pero lamentó que hoy su país sea rehén de bloqueos políticos en Budapest que impiden la llegada de recursos vitales para la guerra.

Zelenski lamentó que se quieran reducir las sanciones a Rusia para aliviar la actual crisis energética AFP

Nuevos sistemas de defensa

En el plano estrictamente militar, Zelenski anunció que Ucrania recibirá este año de Francia un nuevo sistema de defensa SAMP/T. Este equipo servirá como alternativa al sistema estadounidense Patriot, el único capaz de interceptar misiles balísticos rusos que impactan en zonas residenciales.

Kiev teme que la crisis en Oriente Medio agrave la ya crítica escasez de baterías y misiles Patriot, lo que hace de la tecnología francesa una esperanza renovada para la defensa de sus infraestructuras esenciales mientras el mundo mira hacia el Estrecho de Ormuz.

Con información de AFP