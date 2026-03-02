Zelenski advierte a Putin: "Irán es una señal de cómo terminan las dictaduras"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechó la escalada de violencia en Oriente Medio del pasado fin de semana para enviar un mensaje directo al Kremlin.

Este lunes 2 de marzo, el mandatario calificó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "buena señal" para que el presidente ruso, Vladimir Putin, comprenda el destino final de los regímenes autoritarios.

Rusia, “un aliado que no vale nada"

Para Zelenski, lo que ocurre en Teherán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei no es un evento aislado, sino que podría ser un espejo del futuro de Rusia:

Es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura", manifestó ante la prensa, subrayando que los acontecimientos en Irán evidencian la fragilidad de las alianzas de Moscú.

Zelenski lanzó una advertencia a su homólogo ruso, Vladimir Putin. via REUTERS

Zelenski analizó el papel de Rusia en el tablero global. Según el líder ucraniano, Moscú demostró una vez más su incapacidad para sostener a sus socios estratégicos en momentos de crisis, comparando la situación actual en Irán con la caída de Bashar al Assad en Siria.

No valen nada como aliados. Ya no tienen fuerza", sentenció Zelenski, argumentando que la distracción y el desgaste de Rusia en la guerra de Ucrania han dejado a sus socios internacionales vulnerables y sin el respaldo militar que Moscú solía prometer.

¿Qué pasará con las negociaciones en Abu Dabi?

A pesar del caos que impera en el Golfo tras los ataques a las oficinas gubernamentales en Israel y las bases en Irán, Zelenski confirmó que la ronda de conversaciones de paz prevista en Abu Dabi entre el 5 y el 8 de marzo sigue en pie.

Nadie la ha cancelado. La reunión debe celebrarse; es importante para nosotros", afirmó.

Zelenski confía en que se llevarán a cabo las negociaciones de paz previstas para esta semana en Abu Dabi. REUTERS

No obstante, reconoció que la crisis de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos podría obligar a un cambio de planes de último minuto. En ese sentido, Zelenski mostró su disposición para trasladar el diálogo a sedes que ya han demostrado eficacia, como Suiza o Turquía.

"Estamos esperando la respuesta de nuestros socios", añadió, refiriéndose a los avances humanitarios y militares logrados recientemente en Ginebra.

La amenaza a la defensa aérea de Ucrania

Zelenski reconoció que la nueva guerra en Oriente Medio podría afectar la ayuda militar que Ucrania recibe de Occidente; y admitió que existe una preocupación real de que las entregas de sistemas de defensa aérea se vean mermadas, ya que las potencias priorizarían ahora el frente en Israel e Irán.

Sin embargo, el mandatario confía en la continuidad del programa PURL, el mecanismo europeo que financia la compra de armamento estadounidense para Kiev.

Este asunto nos preocupa, por eso estamos en contacto con nuestros socios. Todos comprenden que la vida de los ucranianos depende de ello", señaló, asegurando que, por ahora, el programa de suministros marcha según lo previsto.

La nueva guerra en Irán podría afectar la ayuda militar que Ucrania recibe de Occidente. REUTERS

Con información de Europa Press.