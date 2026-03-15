Ataques, amenazas y presión internacional: aumenta el conflicto en Oriente Medio

COREA DEL SUR "EXAMINA" ENVIAR BUQUE

Corea del Sur afirmó este domingo que "examina de cerca" la solicitud del presidente estadounidense Donald Trump, quien le pidió, junto con otros países, enviar un buque al estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad de la ruta petrolera del Golfo.

ATAQUES DE DRONES CERCA DE PRISIÓN

Las autoridades iraquíes expresaron su preocupación por los repetidos ataques de drones cerca del aeropuerto de Bagdad, que amenazan directamente a una prisión de alta seguridad donde están detenidos presuntos yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

OLA DE ATAQUES "A GRAN ESCALA"

El ejército israelí anunció haber lanzado una ola de ataques "a gran escala" en el oeste de Irán, en el 16º día de su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra la república islámica.

20 DETENIDOS EN IRÁN

Las autoridades iraníes han arrestado al menos a 20 personas en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste) por haber "transmitido información sobre sitios militares, policiales y de seguridad al enemigo sionista", informó la agencia de noticias Fars.

GUARDIANES IRANÍES AMENAZAN A NETANYAHU

Los Guardianes de la Revolución iraníes juraron "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza", afirmaron en su página web, Sepah News.

NUEVAS EXPLOSIONES EN BARÉIN

Fuertes explosiones estremecieron Manama, capital de Baréin, constataron periodistas de la AFP en la ciudad.

DRONES EN ARABIA SAUDITA Y EMIRATOS

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita indicó haber destruido diez drones en el este y en la capital Riad, mientras que el de Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado drones y misiles dirigidos contra el país.

JAPÓN CONSIDERA DIFÍCIL ENVIAR BUQUES

Takayuki Kobayashi, asesor político de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no descartó "en términos legales" la posibilidad de enviar buques militares al estrecho de Ormuz pero dijo que "es algo que debe ser considerado con gran precaución".

SELECCIÓN DE IRAK VIAJA A MÉXICO

La selección de fútbol de Irak viajará a México para disputar su partido de repechaje para el Mundial 2026 a pesar de la guerra en Oriente Medio, confirmó el presidente de la federación iraquí, Adnan Dirjal.

GRANDES PREMIOS DE F1

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita han sido cancelados debido a la guerra, anunció este domingo la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

FUTBOLISTAS IRANÍES RENUNCIAN AL ASILO

Tres futbolistas iraníes a las que se les había concedido asilo en Australia cambiaron de opinión y decidieron regresar a Irán, informó este domingo el ministro del Interior australiano, Tony Burke.

Otra integrante del equipo que buscaba refugio cambió de parecer a principios de semana y abandonó el país, lo que deja un total de tres de las siete solicitantes de asilo de la plantilla aún en Australia.

HEZBOLÁ INFORMA DE "COMBATES DIRECTOS"

El grupo libanés proiraní Hezbolá informó el sábado por la noche que mantiene "combates directos" con el ejército israelí en la localidad de Jiam, en el sur de Líbano.

TRUMP DICE QUE OTROS PAÍSES "DEBEN OCUPARSE"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que otros países "deben ocuparse" de garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra, aunque dijo que Estados Unidos ayudará.

Trump, que ha dicho que Estados Unidos empezará pronto a escoltar petroleros a través del estrecho, añadió que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido envíen barcos para asegurar el paso.

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