Actores españoles critican a políticos por dar la espalda a jóvenes en el tema vivienda

El actor español Luis Zahera y la actriz española Inma Cuesta coincidieron en señalar que “todos” los políticos y partidos han dado la espalda a los jóvenes en materia de vivienda, durante la presentación de Leones en invierno, en Madrid.

Sí, lo creo firmemente”, dijo Zahera al ser cuestionado sobre el tema. “Se ha dado la espalda a todo el mundo, todos los partidos. O se ponen todos de acuerdo o no sé hacia dónde vamos a ir”, añadió Cuesta.Zahera recuerda a Maricarmen Abascal

Además, Zahera recordó a Maricarmen Abascal, fallecida el 7 de octubre, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda 14 días después de ser desalojada, a los 87 años, de la casa en el barrio de Retiro, en Madrid, donde había vivido durante 70 años.

Europa Press

“Era de los que pensaba que la juventud... Ostras, qué inmovilismo, como que solo miran el móvil. Y me esperanzó mucho --evidentemente, no tomarse la justicia por su mano-- esta movilización que hay a raíz (...) de que ayer falleció Maricarmen. Toda esta ola es esperanzadora, pero sinceramente mis tiempos eran mucho más cómodos, más fáciles que los vuestros”, dijo el actor.

En ese sentido, Cuesta recordó que cuando llegó a Madrid con 22 años pudo estudiar y compartir piso gracias a una beca, pero añadió que hoy no podría hacer lo mismo.

“Ahora pienso si tuviera que venirme, no podría, no podría alquilar un piso”, reconoció.

AFP

Leones en invierno aborda la violencia y la corrupción

Ambos actores protagonizan Leones en invierno, un thriller dirigido por Albert Pintó que narra cómo un policía infiltrado atropella a una joven y se da a la fuga.

El padre de ella, interpretado por Zahera, decide investigar lo sucedido por su cuenta para encontrar al responsable, en medio de un entorno de crimen organizado, corrupción policial y juegos de poder.

Precisamente, el actor reconoció que en su familia, un “matriarcado”, no vio la violencia como una herramienta para enfrentar la vida, por lo que le interesaba explorar a un personaje que se siente obligado a recurrir a la agresividad.

Zahera: “Tengo una idea de la violencia que viene de la masculinidad”

“Tengo una idea de la violencia que viene de la masculinidad. Tengo 60 años y estudiaba en aquel colegio de los hermanos de La Salle que te daban unas bofetadas terroríficas; veías todos aquellos momentos de la Transición donde los antidisturbios perseguían a los universitarios y les daban palizas; los 'skinheads' con aquellas bombers y bates de béisbol.

“Lo que me interesó es ese manejo de la violencia, ese demonio que tenemos los hombres dentro, porque jamás lo vi del otro lado en la parte femenina de mi familia”, detalló Zahera.

Por su parte, Cuesta agradeció que el actor se interese, sin sentirse interpelado, precisamente por el retrato que se hace de una violencia que “normalmente” ejercen los hombres.