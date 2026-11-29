El partido gobernante de Taiwán obtuvo avances en las elecciones locales, seguidas de cerca por China, aunque la oposición conservó la capital, Taipéi, tras una reñida contienda con un legislador sancionado por Pekín.

En las 22 ciudades y condados de esta democracia insular, estaban en juego unos 11 mil cargos, incluidos también los de magistrados.

Tras el fin del recuento, el Kuomintang (KMT), el partido más antiguo de Taiwán y que aboga por un acercamiento con China, se quedó con 11 de las 14 ciudades y condados que gobernaba, mientras que el Partido Democrático Progresista (PDP), del presidente Lai Ching-te, pasó de cinco a diez, al tiempo que un candidato independiente registró una victoria.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, de 47 años y candidato por el KMT, fue reelecto tras una reñida contienda contra su rival, Puma Shen, crítico con China.

Shen, un académico convertido en legislador y experto en la guerra de información de China, a quien la policía china busca por lo que ellos llaman “separatismo”, aspiraba a convertirse en el primer alcalde de la capital proveniente del Partido Democrático Progresista (PDP) en casi tres décadas.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, del Kuomintang, proclamó su reelección tras obtener 53.75% de los apoyos, frente a 45.66% de Puma Shen, candidato del PDP AFP

Ven reunificación

China, que afirma que Taiwán forma parte de su territorio y amenaza incluso con recurrir a la fuerza para tomar su control, siguió de cerca la votación en esta isla de 23.5 millones de habitantes.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China declaró en un comunicado que “tomaba nota” del resultado de las elecciones, y añadió que la “opinión pública mayoritaria” en Taiwán deseaba paz, desarrollo, intercambios y cooperación.

“Por mucho que cambie la situación política interna de la isla, no podrá alterar la dirección ni la tendencia del desarrollo de los intercambios a través del estrecho de Taiwán”, afirmó.

“Además, no puede detener la tendencia histórica de que la patria debe reunificarse, e inevitablemente lo hará”, añadió la oficina.

El gobierno continuará “reprimiendo con firmeza a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán y oponiéndose a la injerencia externa”, afirmó.

China se niega a dialogar con el presidente Lai Ching-te, a quien también califica de “separatista”. Él afirma que sólo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

El gobierno taiwanés advirtió que China recurrió varios métodos para intentar influir en el resultado electoral, incluyendo tácticas de “guerra cognitiva” y “represión transnacional”.

China envió decenas de aviones de guerra y buques de guerra a los cielos y aguas que rodean Taiwán el viernes.

Se enfocan en 2028

La atención se centra ahora en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán a principios de 2028.

Si bien es casi seguro que Lai Ching-te buscará su segundo mandato, no está claro quién será el candidato del Kuomintang.

La presidenta del KMT, Cheng Li-wun, quien se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Beijing en abril, dijo a los periodistas que había mucho trabajo por delante, incluso para las elecciones de 2028, aunque no ofreció ninguna pista sobre el candidato del KMT.

Chiang Wan-an, del KMT, quien fue reelegido alcalde de Taipéi, es considerado por muchos como un posible futuro aspirante a la presidencia.