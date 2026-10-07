Falleció Maricarmen, la mujer de 87 años que despertó las movilizaciones por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada el pasado 23 de septiembre en Madrid, murió este miércoles después de permanecer 15 días hospitalizada, informó el Sindicato de Inquilinas mediante un comunicado.

Abascal había residido durante 71 años en el mismo piso de alquiler, ubicado en el distrito madrileño de Retiro. Su caso, acompañado por el Sindicato de Inquilinas, generó protestas en defensa del derecho a la vivienda.

Las movilizaciones derivaron en una acampada en la Puerta del Sol y llevaron al Gobierno a aprobar dos decretos relacionados con la situación, aunque posteriormente fueron derogados por el Congreso.

El Sindicato de Inquilinas informó sobre el fallecimiento y lamentó que, aunque se había alcanzado un acuerdo que habría permitido a Abascal regresar a su vivienda, la solución llegó después del desahucio y durante su hospitalización.

“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, señaló la organización, que calificó el proceso como “torturante” y consideró que se trató de una situación evitable.

A través de redes sociales, el presidente de España, Pedro Sánchez, envió un mensaje de solidaridad a la familia de Maricarmen y a todos los que hicieron su lucha como propia.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia”

Cientos de personas que se encontraban en una asamblea en Sol realizaron un minuto de silencio y luego un momento de aplausos luego de conocer la noticia del fallecimiento de Maricarmen.