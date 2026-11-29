Por Akshata Kapoor

Cuando Laura Bishop descubrió en 2021 que su marido la había estado drogando y violando en su casa, en el Reino Unido, y que invitaba a desconocidos a participar, creyó que era la única mujer a la que le había ocurrido algo así.

"En aquel momento no había otros casos en la prensa. Pensé que él era la peor persona del mundo y que yo era la única víctima", cuenta Bishop a la AFP.

Cinco años después, mientras los tribunales británicos juzgan una oleada de casos similares, Bishop insta al gobierno a abordar urgentemente lo que considera una "epidemia" de hombres que conspiran por internet para sedar y abusar sexualmente de mujeres.

"No se trata de una serie de casos individuales inusuales. La cuestión es si nuestras instituciones han llegado a reconocer la magnitud y la naturaleza del problema. Y creo que no lo han hecho", afirma Mark Stephens, experto jurídico y fundador de la Internet Watch Foundation, organización de lucha contra abusos sexuales en internet.

En 2024, la prensa de todo el mundo informó sobre el juicio en Francia contra Dominique Pelicot, quien reclutó a decenas de hombres para que violaran a su esposa, Gisèle, mientras ella permanecía inconsciente.

Cuando Bishop conoció el caso, quiso ponerse en contacto con Gisèle Pelicot.

Las estadísticas anuales sobre delincuencia publicadas en 2025 muestran que casi una cuarta parte de las víctimas en Inglaterra y Gales estaban inconscientes o dormidas durante la última agresión sexual que sufrieron.

Investigadores sorprendidos

Este mes de noviembre, cuatro hombres fueron declarados culpables en el suroeste de Inglaterra por participar, junto con Philip Young, en abusos durante siete años contra su entonces esposa, Joanne, mientras ella permanecía inconsciente.

En Mánchester, en el norte de Inglaterra, se está desarrollando otro juicio contra nueve hombres acusados de cometer delitos contra una mujer cuyo marido la drogó y violó durante más de dos décadas.

Al menos otros dos hombres admitieron delitos similares este año en casos independientes en Londres y Northampton (centro de Inglaterra).

El jueves, el acusado en Northampton fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de forma reiterada y grabar a su esposa mientras permanecía inconsciente, tras haberla drogado.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) reconoció que los investigadores quedaron sorprendidos por la magnitud de los delitos, que están alcanzando nuevas dimensiones en foros de internet.

Una investigación de la NCA identificó a más de 270 personas vinculadas a uno de esos foros, lo que dio lugar a al menos 14 investigaciones en el Reino Unido y en el extranjero.

El exmarido de Bishop, Daniel, fue condenado en 2022 a más de 14 años de prisión.

"Siempre he estado convencida de que aprendió de otros agresores en internet", afirma Bishop.

En llamadas telefónicas desde prisión, su exmarido reconoció haber invitado al menos a siete desconocidos a abusar de ella mientras estaba drogada, pero ninguno ha sido detenido.

Cruzarse con sus agresores

Bishop teme que algunos de los hombres con los que se cruza por la calle puedan ser los desconocidos que participaron en los abusos.

"Es algo que tengo en la cabeza todo el día, todos los días", afirma.

La mujer decidió renunciar al anonimato y contar su historia este mes en un documental de ITV News titulado "La historia de Laura: el desconocido en mi cama".

Su exmarido también retransmitió en directo los abusos a través de Chatroulette, una plataforma para chatear con desconocidos, marcada por problemas de moderación de contenidos.

"Todas las fases de su recorrido como agresor se vieron facilitadas por la tecnología", explica Bishop, que también es experta en seguridad tecnológica.

En el juicio de Mánchester contra nueve hombres, que se desarrolla actualmente, el marido fue detenido después de que unos periodistas alemanes destaparan un grupo internacional de Telegram integrado por personas interesadas en mantener relaciones sexuales con alguien que estuviera dormido.

Otra superviviente británica, Zoe Watts, puso en marcha una campaña llamada #EndEyeCheck para concienciar sobre estos delitos, que en ocasiones se comparten en internet con la etiqueta "EyeCheck", una técnica utilizada por los agresores para mostrar que las víctimas drogadas están completamente inconscientes.