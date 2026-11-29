Un ataque aéreo del ejército birmano golpeó una vivienda donde se celebraba una boda en una zona de conflicto, con un saldo de una veintena de personas muertas, según testigos.

El ataque tuvo lugar en una aldea de Moe Bye, una zona en la frontera entre los estados de Shan y Kayah donde vive una gran cantidad de desplazados internos.

Un alto responsable de la fundación Nway Oo Yaung Chi, que ayuda a las personas desplazadas en los campamentos, declaró que podía confirmar un balance de 21 muertos, entre ellos cinco niños, y más de 40 heridos.

La bomba impactó en una casa donde se estaban haciendo preparativos para la boda de dos personas desplazadas, explicó.

En los últimos tres días, más de 60 personas murieron por bombardeos de las fuerzas armadas, uno el jueves contra una escuela y un monasterio y otros dos ayer contra un mercado.

En otra región del país, un bombardeo impactó un mercado en Mrauk U, en el estado de Rakáin. Hla Maung Oo, responsable de una organización funeraria local, informó de nueve fallecidos.

Dos días antes, 21 civiles y nueve integrantes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) murieron en un ataque con bombas, artillería y drones centrado en una escuela y un monasterio en el distrito de Thayet, en la región de Magway, informó ayer el autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) en el exilio.

Un profesor de la escuela indicó que entre los civiles fallecidos había cuatro alumnas, un joven novicio budista y 15 padres de familia.

Un comunicado del NUG no explicó cómo murieron los miembros de las PDF en el incidente, más allá de señalar que estaban “protegiendo a la población civil”.

La bomba cayó en el lugar donde los padres se habían reunido para recoger a sus hijos tras escuchar el ruido de las aeronaves,

Birmania se encuentra sumida en una guerra civil desde que un golpe de Estado derrocó en 2021 al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Según el grupo de monitoreo.

Aunque los militares controlan la zona de Moe Bye, las fuerzas de oposición operan en las aldeas y regiones rurales de los alrededores.