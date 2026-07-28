“No los necesitamos”: Trump afirma que no le importa el acuerdo comercial con México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que renovar el acuerdo comercial con México y Canadá es más importante para esos países que para Washington.

De acuerdo con Fox News, el mandatario aseguró que no tiene interés en renovar el T-MEC, por lo que prefiere negociar de manera independiente.

No me importa. Es decir, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es esta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es”.

El lunes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que los nuevos aranceles impuestos por Trump a 60 socios comerciales, debido a su supuesta falta de rigor en la aplicación de prohibiciones sobre el trabajo forzoso, no tendrán repercusiones económicas significativas.

Greer explicó que los gravámenes del 10 % y 12,5 % son similares a medidas arancelarias recientes adoptadas a nivel mundial y que, además, se aplican a un grupo más reducido de países en comparación con los aranceles temporales del 10 % que tenían alcance general.

No obstante, señaló que las medidas seguirán abarcando el 99,4 % de las importaciones estadounidenses.