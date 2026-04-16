‘Catzilla’: el gato gigante que conquista el aeropuerto de Hong Kong

Iniciar o terminar un viaje suele ser estresante, pero en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, la rutina cambió por completo gracias a una inesperada aparición: un enorme gato naranja de más de ocho metros que duerme, ronronea y reacciona ante quienes se acercan.

La instalación, bautizada como “Catzilla”, se ha convertido en una de las atracciones más comentadas de la temporada. Miles de pasajeros hacen una pausa entre vuelos solo para verlo moverse, grabarlo en video o tomarse una fotografía junto a este felino monumental. Lo que comenzó como una actividad temporal terminó por transformar una zona de tránsito en una experiencia memorable.

Más que una escultura, “Catzilla” funciona como un punto de encuentro entre viajeros, curiosos y amantes de los gatos.

2.El enorme gato naranja mide más de ocho metros de largo. Especial.

Un gigante dormilón que sorprende en plena Terminal 1

La figura está ubicada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, una de las áreas con mayor flujo de pasajeros. A primera vista parece un gato descansando plácidamente, recostado como cualquier mascota doméstica en medio de una siesta. Sin embargo, en cuanto alguien se acerca, la sorpresa comienza.

“Catzilla” mueve las orejas, agita la cola y emite sonidos similares a un ronroneo, lo que genera una sensación de realismo que ha fascinado a visitantes de todas las edades. Su diseño detallado, desde el pelaje naranja hasta la expresión relajada del rostro, ayuda a que la escena resulte todavía más llamativa.

La instalación forma parte de la programación especial de Pascua impulsada por el aeropuerto y estará disponible hasta el 2 de mayo de 2026. Durante ese periodo, quienes hagan escala o salgan desde Hong Kong podrán encontrarse con esta singular bienvenida.

Videos de ‘Catzilla’ ya circulan en TikTok e Instagram. Especial.

Además de entretener, la propuesta busca ofrecer momentos agradables en un espacio donde normalmente domina la prisa. Para muchos pasajeros, encontrarse con un gato gigante en medio del aeropuerto cambia por completo el ánimo del viaje.

De escultura temporal a fenómeno mundial

El impacto de “Catzilla” no se quedó dentro del aeropuerto. En plataformas como TikTok e Instagram, cientos de usuarios han compartido videos del enorme gato “durmiendo” mientras turistas posan a su lado o reaccionan cuando mueve la cola.

Ese efecto viral ha dado una enorme visibilidad al aeropuerto, que desde hace años apuesta por instalaciones artísticas, tecnología interactiva y experiencias para mejorar el paso de los viajeros. En una época donde muchos destinos compiten también en redes sociales, convertir una terminal aérea en un lugar fotografiable resulta una estrategia cada vez más común.

Hong Kong, además, mantiene uno de los aeropuertos más transitados de Asia y un importante centro de conexiones internacionales. Por eso, cualquier atracción ubicada en sus instalaciones puede alcanzar rápidamente una audiencia global.

Para miles de viajeros, la escala perfecta ahora incluye una selfie con un gato gigante.

Aunque “Catzilla” estará solo por tiempo limitado, ya dejó huella como una de las intervenciones más originales del año en un aeropuerto internacional. Demuestra que incluso en los lugares más funcionales también hay espacio para el asombro, el humor y una pausa inesperada antes de despegar.