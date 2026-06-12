Trump rechaza la versión iraní del plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes fuertes declaraciones contra Irán, asegurando que la versión del plan de paz divulgada por Teherán “no tiene relación con la verdad”.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que los términos difundidos por Irán “NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito”, calificando a los negociadores iraníes como “personas muy deshonrosas a la hora de negociar”.

Trump advirtió públicamente a Irán que “ponga sus cosas en orden”, dejando claro que no aceptará condiciones que, según él, distorsionan lo que realmente se negoció.

Su mensaje apunta a desacreditar la narrativa iraní y reafirmar que Estados Unidos no ha cedido en aspectos clave, especialmente en lo relacionado con el programa nuclear. El mandatario insiste en que existe un acuerdo en el que Irán no tendría armas nucleares, aunque Teherán rechaza esa afirmación.

La respuesta iraní y sus condiciones

La agencia oficial iraní IRNA difundió que el borrador actual del acuerdo mantiene intacto el programa nuclear del país, sin compromisos adicionales sobre la construcción de una bomba nuclear, el enriquecimiento de uranio o la entrega de material nuclear a Estados Unidos.

Además, el borrador presentado por Irán incluye exigencias de gran alcance como que Estados Unidos presione a Israel para poner fin a la guerra en Líbano, liberar 24.000 millones de dólares de fondos congelados, pagar 300.000 millones de dólares como un “fondo de inversión” destinado a reparaciones de guerra, levantar el bloqueo naval impuesto por Washington, eliminar todas las sanciones y aceptar el control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz. Solo bajo estas condiciones, Irán estaría dispuesto a firmar el acuerdo.

Teherán intenta posicionarse como un actor que exige compensaciones económicas y estratégicas para aceptar cualquier compromiso. Esta dinámica complica la posibilidad de alcanzar un consenso real, ya que las demandas iraníes son vistas en Washington como excesivas e inaceptables.

La liberación de fondos congelados y el levantamiento de sanciones también son temas sensibles, pues representan un alivio económico significativo para Irán, pero al mismo tiempo implican un cambio radical en la política de presión que Estados Unidos ha mantenido durante años.