Cae mexicano en Honduras por hackear cajeros automáticos; le aseguran más de 123 mil pesos

Un joven mexicano de 25 años, originario de Culiacán, Sinaloa, fue capturado en flagrancia en San Pedro Sula, Honduras, acusado de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos tras ser descubierto hackeando cajeros automáticos para extraer dinero en efectivo sin utilizar tarjeta.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional e Interpol Honduras, luego de que las autoridades bancarias detectaran movimientos irregulares.

Así fue la captura en San Pedro Sula

Las alertas de seguridad se encendieron cuando los sistemas del banco detectaron operaciones anómalas por grandes cantidades de dinero en un cajero ubicado en una agencia de la calle 7 de San Pedro Sula .

Tras cometer este primer atraco, el sospechoso se trasladó a un segundo cajero en el sector Los Álamos, sobre el bulevar del Norte. Al intentar vulnerar nuevamente el sistema informático, el banco emitió una segunda alerta de seguridad. El personal se comunicó de inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió una rápida movilización policial que culminó con su detención en las inmediaciones del lugar.

El sospechoso, originario de Culiacán, fue capturado en flagrancia tras vulnerar los sistemas informáticos de un cajero en San Pedro Sula y fue escoltado por fuerzas especiales. Policía Nacional de Honduras

El modus operandi: ¿Cómo hackeaba los cajeros automáticos?

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el ciberdelincuente empleaba tácticas avanzadas para vaciar las máquinas. Su método consistía en:

Manipulación del software: Ingresaba al sistema informático de los cajeros (ATM).

Uso de algoritmos: A través de un programa especializado instalado en su teléfono celular, enviaba instrucciones directas a la computadora del cajero.

Retiros sin tarjeta: Los comandos ejecutados le permitían autorizar y liberar fuertes sumas de dinero en efectivo sin necesidad de introducir un plástico bancario.

Decomiso y posibles cómplices

Al momento de su detención, las autoridades hondureñas le aseguraron un botín consistente en 190 mil lempiras, equivalentes a 123 mil 857 pesos mexicanos, así como un teléfono celular marca Google, que resultará clave para la investigación.

Actualmente, el teléfono móvil se encuentra bajo resguardo y será sometido a un riguroso análisis forense digital. Asimismo, la Policía Nacional de Honduras mantiene abierta la investigación para determinar si este ciudadano mexicano está vinculado con robos anteriores bajo el mismo modus operandi en la región y si operaba en complicidad con otras personas.