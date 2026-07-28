Detienen a uno de los sospechosos de tiroteo cerca de Aguja Espacial; tres muertos y cuatro heridos

SEATTLE.— La Policía de la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, detuvo a una persona por el tiroteo registrado el domingo en un festival gastronómico en el centro de la ciudad que dejó tres muertos y cuatro heridos.

Según el Departamento de Policía de Seattle, dos de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que una tercera falleció en el centro médico al que fue trasladada, reportó el diario Seattle Times.

La portavoz del centro médico Harborview, Susan Gregg, declaró que recibieron a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 y otra de edad desconocida que fue enviada al quirófano.

La hipótesis de las autoridades es que se produjo un tiroteo entre dos personas, una de las cuales ya ha sido detenida mientras que se busca al supuesto segundo atacante.

No obstante, el jefe adjunto de Policía, Tyrone Davis, ha afirmado que éste no representa un peligro público y ha indicado que se trata de un joven de 15 años.

“Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Seattle que acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a un sospechoso”, manifestó la oficina de la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, en un comunicado en el cual señaló que toda su atención está focalizada “en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que están a su lado”.

Varios testigos dijeron al canal de televisión KIRO que escucharon múltiples disparos antes de salir corriendo. Algunos pensaron que eran fuegos artificiales hasta que vieron a la gente huir.

El evento gastronómico en el que se produjo el altercado lleva décadas celebrándose en Seattle y la edición del pasado año congregó a 280 mil personas durante el fin de semana en el que se celebró.