Zoológico japonés presenta 5 crías de gato de Pallas, los más gruñones del mundo

Cinco crías de gato de Pallas, una de las especies de felinos salvajes más antiguas del planeta y famosa por su peculiar expresión que les ha valido el apodo de “los felinos más gruñones del mundo”, fueron presentadas oficialmente al público en el Kobe Animal Kingdom, en Japón.

El nacimiento de los cachorros representa un acontecimiento relevante para la conservación de esta especie, ya que los gatos de Pallas rara vez son exhibidos en zoológicos debido a su elevada susceptibilidad a infecciones durante sus primeras etapas de vida.

El zoológico informó que las crías nacieron en mayo dentro de sus instalaciones y están conformadas por cuatro machos y una hembra.

Durante las primeras semanas de vida, cada cachorro pesó aproximadamente 150 gramos, pero gracias a los cuidados especializados del personal veterinario, actualmente todos superan el kilogramo de peso y han comenzado una nueva etapa de desarrollo alimentándose con comida sólida, entre ella pollo y carne de caballo.

Los responsables del recinto señalaron que el crecimiento de los pequeños felinos ha sido favorable, lo que permitió abrir al público su exhibición.

Esperamos que los visitantes vengan a comprobar lo sanos que están, cómo juegan con entusiasmo y cómo duermen profundamente, igual que los niños", expresó la dirección del zoológico.

Unas crías de gato de Pallas —especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo— se ven en su recinto del Kobe Animal Kingdom. AFP

¿Qué hace tan especial al gato de Pallas?

El gato de Pallas (Otocolobus manul) habita de forma natural en las zonas montañosas, áridas y rocosas de Asia Central, donde sobrevive en ambientes de clima extremo.

A diferencia de otros felinos silvestres, posee un cuerpo compacto, patas cortas, un espeso pelaje y un rostro plano con ojos redondos que le otorgan una expresión seria o de constante mal humor, característica que lo convirtió en una sensación en redes sociales y en uno de los animales más reconocibles entre los amantes de la fauna.

Especialistas consideran que se trata de una de las especies de felinos más antiguas que aún sobreviven en estado silvestre.

El nacimiento y supervivencia de estas cinco crías adquiere especial relevancia debido a que el gato de Pallas es considerado una especie particularmente delicada bajo cuidado humano.

Según explicó el zoológico japonés, estos animales presentan una alta vulnerabilidad a infecciones, especialmente durante los primeros meses de vida, lo que hace poco frecuente su reproducción exitosa en parques zoológicos.

Por ello, cada nacimiento representa una oportunidad para fortalecer los programas internacionales de conservación y ampliar el conocimiento científico sobre su biología y comportamiento.

Crías de gato de Pallas AFP

Kobe Animal Kingdom, pro hábitats naturales

El Kobe Animal Kingdom es reconocido por recrear ecosistemas que permiten a sus animales desarrollarse en ambientes similares a los de su entorno natural.

El parque alberga especies provenientes de distintas regiones del mundo, entre ellas los llamativos picozapato, capibaras, camellos y numerosas aves que participan en el espectáculo de vuelo libre "Wings", además de ofrecer actividades educativas y experiencias de interacción supervisada con algunos animales.

Cerca del 70% de sus instalaciones son techadas, lo que permite mantener abiertas las exhibiciones durante prácticamente todo el año, incluso en temporada de lluvias.

La llegada de las cinco crías de gato de Pallas se perfila ahora como uno de los principales atractivos del zoológico y como una oportunidad poco común para observar de cerca a una de las especies de felinos más enigmáticas y difíciles de encontrar en cautiverio.