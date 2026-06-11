Trump anuncia que llegó a un acuerdo con Irán, “se firmaría en Europa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que se alcanzó un “gran acuerdo” con Irán y que podría firmarse “quizás en Europa”, lo que implicaría la cancelación de los ataques previstos para esta noche contra la república islámica.

Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa"

Sin embargo, el gobierno iraní rechazó de inmediato la declaración. La agencia Tasnim calificó la afirmación de Trump como “infundada” y aseguró que no se ha aprobado ningún acuerdo en absoluto.

“Todas las palabras de Trump deben ser ignoradas, como sus anuncios anteriores de ‘38 veces’ sobre acuerdos inminentes durante dos meses”, señaló el medio iraní.

La guerra entre Estados Unidos e Irán

La confrontación abierta entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026 con ataques israeloestadunidenses contra objetivos estratégicos iraníes, ha transformado el equilibrio de poder en Medio Oriente y ha puesto en riesgo la seguridad energética global.

Los ataques iniciales fueron justificados por Washington como operaciones de defensa preventiva, mientras que Teherán los calificó como agresiones ilegales. Desde entonces, las ciudades portuarias iraníes como Bandar Abás y Minab han sido escenario de explosiones y bombardeos que han dejado miles de víctimas. La respuesta iraní se centró en el uso de drones y en la restricción del tránsito marítimo, lo que generó un impacto inmediato en los mercados internacionales.

La escalada militar

A lo largo de los meses siguientes, Estados Unidos intensificó sus operaciones aéreas contra radares y estaciones de control en zonas estratégicas como Goruk y Qeshm. Irán, por su parte, lanzó drones hacia el estrecho de Ormuz, provocando la reacción de la marina estadounidense que los interceptó y derribó. El presidente Donald Trump declaró que Teherán aún conserva más de una quinta parte de su arsenal de misiles, lo que mantiene la tensión en niveles críticos.

En paralelo a los enfrentamientos, la batalla se trasladó al terreno diplomático. Irán denunció ante la ONU que las amenazas estadounidenses impiden cualquier posibilidad de acuerdo, mientras que Washington insiste en que sus acciones son legítima defensa. El embajador iraní Amir Saeid Iravani subrayó que ningún pacto puede alcanzarse bajo presión militar, mientras Trump advirtió que Irán “pagará el precio” por retrasar las negociaciones.

Impacto regional y global

El conflicto no se limita a las fronteras iraníes. Israel ha intensificado sus operaciones contra Hezbolá en el Líbano, ampliando el alcance de la guerra. El precio del petróleo se ha mantenido volátil, afectando a economías de Asia y Europa, y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz ha encarecido el crudo en los mercados internacionales. La tensión también ha generado incertidumbre en las rutas comerciales y ha puesto en alerta a países dependientes del suministro energético de la región.

Con información de AFP.