Trump amenaza con golpear "muy duro" a Irán por ataque a vuelo de flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que era probable que Teherán estuviera implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel y que Irán sería "golpeado muy duro" si así fuera.

El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara.

El primer ministro israelí dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".

"Estamos trabajando en ello ahora mismo", dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si Irán estaba implicado en el incidente en el vuelo de Dubái a Tel Aviv.

Sobre si Estados Unidos tomaría represalias contra Irán si fuera responsable del ataque, Trump respondió: "Oh, serán golpeados muy duro, no se preocupen".

La amenaza de represalia del líder estadounidense se produjo mientras adoptaba un tono más duro sobre las negociaciones con Irán, que están estancadas.

Trump declaró a la revista Time que era "posible" que pudiera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.

Los republicanos temen perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, con los índices de aprobación de Trump cerca de mínimos históricos debido a la guerra con Irán y a un aumento del costo de vida impulsado por los altos precios del petróleo.

"Al aniquilar a Irán, hemos creado paz en el mundo. Con Irán, no creo que jamás se pueda tener paz", advirtió Trump, según las declaraciones reproducidas por Time.

Irán asegura que mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz más de siete meses después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel.

Trump asegura que sus fuerzas desplegadas en el estrecho han logrado un aumento progresivo del pasaje de buques con hidrocarburos.

Estados Unidos se dispone a enviar un tercer portaaviones y hasta 10 mil efectivos adicionales a Oriente Medio antes de finales de noviembre, informó el Wall Street Journal.

No estaba claro de inmediato si el nuevo portaaviones, el USS Theodore Roosevelt, reemplazaría a uno de los dos que ya están en la región.

Trump había dicho a sus asesores que esperaba reanudar los bombardeos hacia finales de noviembre, según citó el Journal.