EU anuncia restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela

Estados Unidos anunció este jueves que restablecerá sus relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, en un nuevo escenario político tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado mediante un comunicado en el que informó que ambas partes acordaron reactivar los canales diplomáticos formales.

Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”, señaló el texto.

Según Washington, la medida busca facilitar la cooperación entre ambos países en temas políticos y económicos.

Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, indicó el Departamento de Estado.

Asimismo, Estados Unidos señaló que su objetivo es acompañar un proceso de transición política en el país sudamericano.

Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Las relaciones entre ambos países estaban rotas desde 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro ordenó su ruptura después de que Washington desconociera su reelección de 2018 y respaldara a un gobierno opositor encabezado por Juan Guaidó.

Tras la salida de Maduro del poder el 3 de enero de este año, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la conducción del gobierno venezolano.

Desde entonces, Washington y Caracas han intensificado los contactos políticos y económicos.

Funcionarios de EU visitan Venezuela

En menos de un mes, dos integrantes del gabinete del presidente Donald Trump visitaron Venezuela.

El secretario del Interior, Doug Burgum, concluyó este jueves una visita de dos días al país, que siguió a la realizada el 11 de febrero por el secretario de Energía, Chris Wright.

Burgum calificó como “fantásticamente positivo” el balance de su visita, realizada horas antes de que Washington anunciara el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante su estancia, el funcionario sostuvo reuniones con autoridades venezolanas para abordar temas de energía y minería.

Interés en petróleo y minería

La gira del secretario del Interior se centró en el sector energético y en el potencial minero de Venezuela.

El país sudamericano posee importantes reservas de minerales como oro, diamantes, bauxita y coltán, concentradas principalmente en la región conocida como Arco Minero del Orinoco, un territorio de aproximadamente 112 mil kilómetros cuadrados.

La zona ha sido señalada por organizaciones ambientalistas por la expansión de la minería ilegal, así como por la presencia de grupos criminales y guerrillas.

Burgum aseguró que el gobierno venezolano ofreció “garantías” de seguridad para las empresas que operen en esa región.

En paralelo, el gobierno de Rodríguez impulsa reformas legales para ampliar la participación de capital privado en los sectores petrolero y minero.

Este jueves también se firmaron acuerdos entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa británica Shell, los primeros anunciados bajo el marco de la nueva legislación energética.

Durante el acto, transmitido por la televisión estatal, Rodríguez señaló que los acuerdos forman parte de una agenda de cooperación bilateral.

Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países”, afirmó.

Producción petrolera

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y busca incrementar su producción durante 2026.

El país produjo alrededor de 1.2 millones de barriles diarios en 2025, cifra que representa menos de la mitad de su nivel máximo de producción, que superó los 3 millones de barriles diarios a comienzos de siglo.

Desde 2019, el petróleo y el oro venezolanos se encuentran bajo embargo estadounidense, por lo que las empresas extranjeras requieren permisos especiales de Washington para operar en el país.

Antes de abandonar Venezuela, Burgum afirmó que la producción energética del país podría superar las metas previstas para este año.

Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar”, declaró el funcionario.

