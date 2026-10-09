Trump nombra a la comentarista conservadora Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a la comentarista Katie Zacharia, habitual de cadenas televisivas conservadoras, como la nueva portavoz de la Casa Blanca.

Zacharia fue entre febrero y abril de 2026 la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y luego pasó a colaborar con las cadenas Fox News y Newsmax.

Además es consejera delegada de la plataforma fundada por Trump, Truth Social, que cuenta con millones de de seguidores.

"Tiene un historial impecable de apoyo y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio" aseguró Trump.

Zacharia, abogada con doctorado en Derecho, llega a la vocería tras casi seis semanas de vacante, desde que Karoline Leavitt dejó el cargo el 29 de agosto para incorporarse como colaboradora de Fox News.

Nacida en California, vivió entre 2011 y 2013 en China, donde trabajó para un bufete de abogados, y después se consolidó como comentarista habitual en Fox News y Newsmax.

Su paso por el gobierno fue breve: en 2026 fue designada subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos y portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, un puesto que dejó a las pocas semanas.

Hasta ahora se desempeñaba como asesora sénior de comunicaciones en Truth Social, la plataforma de Trump Media & Technology Group, y también forma parte de Fix California, organización conservadora fundada por Richard Grenell, aliado del presidente.

Trump la presentó en Truth Social como una “partidaria leal y brillante desde el principio” y como una “devota” integrante del movimiento MAGA, y destacó que participó en sus campañas en estados clave, donde dijo haber ganado “7 de 7”.

Zacharia forma parte de la organización conservadora Fix California, fundada por un allegado de Donald Trump, Richard Grenell.

Doctora en Derecho, vivió dos años en China, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados.

Leavitt se acaba de incorporar a la cadena Fox News.

El trasvase de portavoces y responsables de prensa de una administración a los medios de comunicación, o viceversa, es habitual en Estados Unidos.

Una de las portavoces del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), Jen Psaki, pasó a la cadena informativa de izquierdas MSNBC (actualmente MS Now) en marzo de 2023.