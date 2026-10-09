Trump anuncia acuerdo con Putin para aumentar el suministro de diésel y reducir precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales un supuesto acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para incrementar el suministro de diésel y reducir los precios del combustible en Estados Unidos y otros mercados.

De acuerdo con el mensaje de Trump, Rusia suministrará inicialmente más de 300 mil toneladas de diésel, seguido de otras 500 mil toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales poco después.

El mandatario también afirmó que Rusia entregará otras tres millones de toneladas de combustible en un periodo breve, dependiendo de las condiciones de sus refinerías.

Las cantidades anunciadas por Trump sumarían más de 4.8 millones de toneladas de diésel.

El presidente estadounidense sostuvo que el incremento en la oferta, junto con lo que describió como el control total del estrecho de Ormuz, provocará una reducción rápida y récord en los precios del combustible.

Trump señaló que abaratar el diésel es una de sus principales prioridades, especialmente para los agricultores, ganaderos y transportistas estadounidenses, sectores que dependen de este combustible para sus actividades.

A través de un breve comunicado, el Departamento del Tesoro confirmo que se ha emitido la licencia de manera inmediata a Rusia para suministrar diésel en el mercado global

Hoy, por orden del presidente Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emite de inmediato una licencia general temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado global"

Sin embargo, el anuncio no precisa cómo se realizarían los envíos, cuáles serían sus destinos específicos ni qué mecanismos se utilizarían para concretar las entregas anunciadas.