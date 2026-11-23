Un coche bomba estalló este lunes en la ciudad colombiana de Villavicencio, en el centro del país, y dejó un cráter inmenso, edificios destruidos y escombros en las calles, constataron periodistas de la agencia AFP.

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el explosivo iba dirigido contra la gobernación del departamento del Meta, sede que quedó en ruinas junto con otros inmuebles alrededor. El centro de la ciudad quedó sin suministro de electricidad y sumido en el caos, con personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, vidrios rotos y automóviles destrozados.

Aunque medios locales registran algunos heridos, todavía no existe un balance oficial de víctimas; no obstante, el mandatario aseguró que hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

Ofensiva militar y reacciones tras el atentado

En el poder desde el pasado 7 de agosto, Abelardo de la Espriella lanzó una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos para enfrentar a los grupos armados que alimentan la peor ola de violencia de la última década en Colombia con recursos provenientes de la cocaína.

La bomba iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, que quedó en ruinas. AFP

A través de la red social X, el jefe de Estado atribuyó el atentado a estructuras criminales y advirtió que no cederá ante las presiones.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, señaló el presidente.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó la agresión en la misma plataforma digital y llamó a no ceder frente a la violencia.

“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes”, expresó la funcionaria.

Con información de AFP