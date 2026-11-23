El Departamento de Sanidad de Pensilvania informó el lunes de una nueva muerte relacionada con el sarampión, vinculada al brote de este año de esta enfermedad viral altamente contagiosa, lo que elevó a nueve el número total de fallecidos, frente a los ocho registrados la semana pasada.

Según la página web del departamento, Pensilvania había registrado mil 638 casos de sarampión hasta el 23 de noviembre, mientras que 330 pacientes habían sido hospitalizados durante el brote.

El aumento de contagios y fallecimientos ocurre en medio de un repunte nacional de la enfermedad que llevó a Estados Unidos a perder su estatus como país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo adscrito a la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinara que el país no cumplió con los criterios para conservar esa condición.

La decisión, anunciada el 15 de noviembre, se produjo después de que Estados Unidos registrara más de 5 mil 400 casos en lo que va de 2026, más del doble de los 2 mil 242 notificados durante el año anterior, cifra que representó un récord en tres décadas.

Por primera vez desde el año 2000, el país incumplió los estándares de la OMS para mantener el estatus de eliminación del sarampión, que exige que no existan infecciones de transmisión local ni brotes que se prolonguen durante 12 meses o más.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), aproximadamente un tercio de los contagios registrados este año está relacionado con brotes que comenzaron en 2025 y continúan propagándose. Hasta mediados de noviembre, las autoridades habían contabilizado 5 mil 412 casos, 590 hospitalizaciones y al menos seis muertes relacionadas con la enfermedad, además de otros fallecimientos reportados por distintos estados.

La pérdida del estatus de eliminación ocurre cuando la transmisión local del virus se mantiene durante al menos un año, una situación que puede favorecerse por la disminución de la inmunidad de la población y una cobertura de vacunación insuficiente para contener los brotes.

La doctora Céline Gounder advirtió, en declaraciones a la cadena CBS, que la situación aumenta el riesgo de exposición para las personas no vacunadas y obliga a los servicios de urgencias y pediatría a considerar el sarampión entre los posibles diagnósticos de pacientes con fiebre y sarpullido, incluso si no viajaron al extranjero. También alertó que Estados Unidos podría convertirse en un país exportador del virus.

El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente entre los niños pequeños y las personas con el sistema inmunitario debilitado.