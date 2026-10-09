Trump reacciona al anuncio de Pillay al Premio Nobel de la Paz: “Enemiga declarada de EU e Israel”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al Comité Nobel Noruego después de que anunciara la entrega del Premio Nobel de la Paz a la abogada sudafricana Navi Pillay, a quien una publicación compartida por el mandatario calificó como una “enemiga declarada de Estados Unidos e Israel”.

Trump difundió en Truth Social una publicación que acusa al comité de desacreditar el galardón por elegir a Pillay. El texto también cuestionó el trabajo de la abogada al frente de una comisión de Naciones Unidas que concluyó que Israel cometía genocidio en la Franja de Gaza.

El mensaje señala que esa investigación era falsa y acusa a Pillay de favorecer a Hamás. Asimismo, destaca acciones atribuidas a Trump, entre ellas los Acuerdos de Abraham y sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y frenar las actividades de Irán.

Trayectoria de Navi Pillay

Pillay es una abogada especializada en derechos humanos que se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. El Comité Nobel Noruego reconoció su contribución al enjuiciamiento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Entre los motivos del reconocimiento, el comité destacó su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela en Sudáfrica y su trayectoria en la justicia internacional. Pillay también ha participado como jueza en un caso ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con acusaciones de genocidio contra Myanmar.

Tras conocer el anuncio durante un evento en el Tribunal de Núremberg, Alemania, Pillay bromeó ante sus colegas sobre las aspiraciones de Trump al Nobel y dijo que, si continuaban aplaudiendo, quizá compartiría el premio con él.

Al recibir el galardón, lo dedicó a los supervivientes de crímenes internacionales y a quienes trabajan en favor de la justicia. También sostuvo que los líderes políticos tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de la guerra.

Voces en contra de la elección de Pillay

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condenó la elección de Pillay y la acusó de promover mentiras y prejuicios contra el país, además de cuestionar la decisión del comité.

Trump había defendido públicamente que merecía el Nobel de la Paz por su supuesta intervención para resolver ocho guerras. Antes del anuncio, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también había afirmado que nominó al mandatario estadounidense por su participación en los esfuerzos para reducir las tensiones entre Pakistán e India.