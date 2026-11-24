Ucrania reivindicó ayer los ataques del domingo contra dos barcos rusos frente a la costa de Libia, en una probable extensión de la guerra entre Kiev y Moscú.

Las autoridades del este de Libia afirmaron que un navío ruso que atracaba en el puerto de Bengasi probablemente fue atacado por drones el domingo. Según esa fuente, se produjo una explosión que no causó víctimas. El barco hacía escala en su camino hacia Rusia para repostar y reabastecerse de provisiones.

Horas después, las autoridades indicaron que un carguero, había sido atacado frente a la costa de Bengasi por drones.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó ayer que el ejército de su país utilizó siete drones marítimos de fabricación ucraniana en una “operación ejemplar”.

Con el ataque, se hundió “la corbeta rusa Merkury” y se derribó un helicóptero de combate Ka-27 que llevaba a bordo ese navío. Además, también se alcanzó “el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas”, afirmó.

Foto: Reuters.

Según los servicios de seguridad ucranianos, (SBU) los drones fueron “trasladados a un sitio predefinido y lanzados desde un ‘navío-matriz’”.

Los dos barcos constituían objetivos militares legítimos para Ucrania, ya que contribuían directamente a las capacidades bélicas de Rusia”, declaró el SBU.

Libia acusa a Ucrania de declarar la guerra

Libia calificó como una “declaración de guerra” los ataques reivindicados por Ucrania contra buques rusos en el puerto de Bengasi.

Atribuimos a Ucrania toda la responsabilidad por estos actos terroristas (...) Estos actos equivalen a una declaración de guerra contra el Estado libio”, afirmó el vicepresidente del Consejo Presidencial de Libia Musa al Koni.

Mientras que la Liga Árabe destacó su rechazo a que Libia o cualquier otro Estado del bloque “sea arrastrado a conflictos regionales o internacionales”, así como al uso de “territorios y aguas de las naciones árabes como escenario para tales conflictos”.

Kremlin advierte sobre una escalada de tensiones

El ataque en Libia se produjo después de que el sábado un carguero ruso fuera atacado por un dron ucraniano en el mar Báltico, cerca de Finlandia.

Ayer, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, alertó del riesgo de una escalada de las tensiones.

Es una tendencia muy peligrosa la extensión de la actividad terrorista a la región báltica (...) Está conduciendo a una escalada de las tensiones en la región”, dijo Peskov a la prensa.

Con información de AFP.

Banderas de Estonia, la UE y la OTAN ondean cerca del puente sobre el río Narva, en el paso fronterizo con Rusia. Foto: Retuters.

Rusia advierte a Estonia por hostilidades con una guerra abierta

El Ministerio de AsuntosExteriores de Rusia acusó a Estonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, de una serie de acciones hostiles que están “a punto de desencadenar una guerra abierta”, endureciendo su retórica después de que su vecino anunciara el cierre de su frontera terrestre.

Estonia tiene previsto cerrar los pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre durante al menos seis meses, tras acusar a los servicios de seguridad rusos de organizar un intento de incendio provocado contra una empresa de defensa estonia. Moscú negó cualquier implicación en el ataque.

El ministerio ruso expuso sus acusaciones en un comunicado tras convocar al encargado de negocios de Estonia en Moscú para presentar una protesta formal por la decisión de Tallin.

Tales acciones provocadoras y extremadamente peligrosas están a punto de desencadenar una guerra abierta con Rusia”, dijo la cartera.

Entre una serie de acusaciones, el Ministerio señaló que Estonia había permitido a Ucrania utilizar su espacio aéreo “en secreto” para atacar objetivos rusos y de intentar obstaculizar el tránsito de buques de carga rusos en el mar Báltico.

Con información de Reuters.

*mcam