EU realiza ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo ataques "proporcionales" contra Irán después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses "comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5 pm (21:00 GMT), por orden del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", señaló una publicación oficial en X.

La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", añadió el Comando Central.

Horas antes, Donald Trump había asegurado que su país debeía “responder” al ataque iraní que derribó un helicóptero militar Apache en el estrecho de Ormuz.

Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, escribió Trump en su red Truth Social.

Irán e Israel intercambiaron igualmente disparos de misiles entre el domingo y el lunes, a causa de la campaña militar israelí contra Líbano.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que un dron de ataque iraní de un solo uso derribó el Apache.

El Mando Central ha informado que los dos tripulantes fueron rescatados por un dron marítimo y se encuentran estables.

Medios iraníes reportaron ataques y explosiones en la ciudad de Bandar Abbás y en la provincia de Hormozgán.

Explosiones confirmadas

Medios iraníes informaron de varias explosiones se produjeron a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

Las detonaciones sacudieron varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y a lo largo de la costa cercana al estrecho.

Los medios locales también informaron sobre la presencia de cazas estadounidenses.