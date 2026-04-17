Trump insiste en que todo el uranio iraní será llevado a EU; Teherán ya lo negó

Donald Trump insistió en que el uranio enriquecido de Irán sería trasladado a Estados Unidos, y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas en ataques estadounidenses el año pasado.

El comentario de Trump se dio pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había dicho antes que las reservas de uranio enriquecido de la república islámica no serían transferidas "a ningún lugar".

Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras", dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

"Necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar", agregó.

"Pero vamos a ir junto con Irán. Vamos a obtenerlo. Lo vamos a traer de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto".

Irán desmiente a Trump sobre uranio

Los comentarios de Trump ampliaron su afirmación del jueves de que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que este material no iban a ser trasladadas "a ningún lugar" negando abiertamente los que el presidente estadounidense asegura.

El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar", dijo el portavoz del ministerio, Esmail Baqai, a la televisión estatal.

Una "transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones", aclaró.

Baqai informó que las conversaciones han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el Uranio de Irán.

Las negociaciones anteriores se centraron en la cuestión nuclear, pero ahora las negociaciones se centran en poner fin a la guerra y, naturalmente, el abanico de temas tratados se ha ampliado y diversificado", dijo.

"El plan de 10 puntos para levantar las sanciones es muy importante para nosotros. La cuestión de la compensación por los daños sufridos durante la guerra impuesta es de una particular importancia", agregó.

El mandatario estadounidense utiliza habitualmente el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio enriquecido de Irán, con el que Estados Unidos acusa a Teherán de querer fabricar una bomba atómica.

También lo ha utilizado para referirse a lo que quedó de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado.

Trump sonaba muy optimista el viernes sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán al decir que no quedarían "puntos conflictivos" y que un acuerdo estaría "muy cerca".

Sus comentarios en este tema los hizo en un discurso ante seguidores del movimiento Turning Point USA, donde fue presentado por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fundador de ese grupo y que fue asesinado en septiembre.

Antes de los ataques estadounidenses de junio de 2025 en sitios nucleares en Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que ese país poseía aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento, muy por encima del límite del 3.67 por ciento establecido por un acuerdo de 2015 del que Estados Unidos se retiró posteriormente.