Trump felicita a los astronautas de Artemis II: “Siguiente paso, Marte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación del Artemis tras su exitoso amerizaje en el océano Pacífico luego de pasar 10 días en la órbita lunar.

Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. El viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos pronto en la Casa Blanca.

La misión Artemis II tenía como objetivo realizar el primer vuelo tripulado de la nave espacial Orion alrededor de la Luna, además de recabar información para una futura misión a la superficie lunar. Esta sucedía más de 52 años después del último alunizaje.

Artemis II regresa con éxito y Trump ya mira hacia Marte. Especial.

El presidente Trump dejó caer que el éxito de esta misión plataba el camino para una misión similar a Marte.

¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte! Presidente DONALD J. TRUMP

¡Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte!", sentenció Trump.

Trump propone recorte a la NASA

A pesar del éxito de la misión Artemis II, La propuesta presupuestaria de Donald Trump para 2026 incluye un fuerte recorte a la NASA, en línea con su estrategia de reducir el gasto federal no militar y reorientar recursos hacia defensa y seguridad.

El ajuste, cercano a una cuarta parte del presupuesto de la agencia, busca además impulsar una mayor participación del sector privado en la exploración espacial, mientras mantiene el respaldo a proyectos emblemáticos como el programa Artemis, enfocado en el regreso de astronautas a la Luna.

La iniciativa ha generado preocupación entre científicos, académicos y exfuncionarios, quienes advierten sobre el impacto en la capacidad de investigación de Estados Unidos.

De concretarse, el recorte implicaría reducción de personal, cancelación de contratos y menor financiamiento para el desarrollo tecnológico, lo que podría debilitar el liderazgo del país en la carrera espacial y afectar a industrias vinculadas a la innovación y la ingeniería aeroespacial.

La NASA evalúa nuevos vuelos antes de un alunizaje en 2028. NASA

Los mayores recortes se concentrarían en el área científica, donde programas de exploración planetaria, astrofísica y estudios climáticos enfrentarían reducciones de hasta el 47%. Esto pondría en riesgo misiones en curso y futuras, incluidos proyectos de observación espacial y exploración de Marte y Venus. la investigación de largo plazo en favor de objetivos más inmediatos.

¿Alunizaje en 2028?

Este vuelo fue una prueba para confirmar a la NASA que el cohete Orion, del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), y sus sistemas están listos para el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, antes de futuras misiones a Marte.

La NASA planea una nueva misión en 2027 que no se dirigirá a la Luna, antes de enviar astronautas a la superficie del satélite de la Tierra en 2028 durante la cuarta misión Artemis, en el último año de la presidencia de Donald Trump... y teóricamente antes que China, que planea enviar a sus taikonautas a la Luna en 2030.

Sin embargo, los expertos dudan que los módulos de aterrizaje lunar, desarrollados por las empresas de los multimillonarios estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, estén listos para 2028.