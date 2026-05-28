“Nos deportan aquí, a México, a morir”; cubanos viven en calles de Tabasco y Chiapas

Un número récord de cubanos ha sido deportados de Estados Unidos a México desde que el presidente estadunidense Donald Trump volvió al poder el año pasado, la mayoría contra su voluntad y además sin documentación ni recursos para iniciar una nueva vida, denunció Human Rights Watch.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, es decir, lo que va de la segunda administración de Trump, el gobierno de EU deportó a México a casi 13 mil nacionales de terceros países (personas que no son ciudadanos de Estados Unido ni de México).

Las personas de nacionalidad cubana constituyen el grupo más numeroso con 4 mil 353 deportaciones.

HRW entrevistó a 41 hombres cubanos, así como a 12 personas de Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Jamaica.

“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada... ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, dijo Harold A., ciudadano cubano de 58 años, deportado a México en febrero de 2026.

Muchos de los cubanos entrevistados por HRW tenían 60 años o más y habían vivido en Estados Unidos durante décadas, principalmente en Florida.

Algunos de ellos eran personas mayores que fueron abandonadas en ciudades mexicanas desconocidas en plena madrugada, quienes se vieron obligados a vivir en la calle al llegar y, al momento de la entrevista, dormían frente a hospitales o en parques.

Algunos de estos cubanos fueron deportados a ciudades donde enfrentan altos riesgos en materia de seguridad y donde la presencia del crimen organizado es significativo, como Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), señaló HRW.

“Estamos abandonados aquí”, dijo Camilo, un cubano de 51 años deportado a Tapachula tras haber vivido 21 años en EU. “Nos dejaron aquí como a perros”.

Los entrevistados dijeron a HMR que las autoridades migratorias mexicanas les notificaron que tenían un permiso limitado para permanecer en México —en la mayoría de los casos, por un periodo de 10 días.

“Si tienes 60 o 70 años, ¿por qué te enviarían aquí?”, preguntó Mario, un abuelo de 60 años que apenas podía continuar la entrevista con HRW entre lágrimas. “Nos están enviando aquí a morir”, acusó.

Desamparados

· Con excepción de una persona, todos los cubanos entrevistados afirmaron haber tenido previamente la condición de residente permanente legal.

· Al menos 35 de los 41 entrevistados perdieron sus “green cards” tras una condena en EU.

· De los cubanos entrevistados, 22 (particularmente personas mayores) padecían enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico.

Lo rechazaron

· Sólo tres de las personas entrevistadas por HRW aceptaron ser deportadas a nuestro país.

· HRW documentó al menos tres casos de personas que, antes de su deportación, habían manifestado a las autoridades estadunidenses su temor a ser enviadas a México.

· Dos de ellas señalaron tener familiares que habían sido secuestrados o asesinados en suelo mexicano.