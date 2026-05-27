Dos muertos y nueve desaparecidos por explosión en planta papelera de Washington

La explosión de un tanque químico dentro de una planta papelera en el estado de Washington encendió las alarmas en Estados Unidos y ya es considerada por autoridades locales como uno de los peores desastres industriales recientes en la región.

El incidente dejó al menos dos personas muertas, nueve desaparecidas y varios heridos, mientras continúan las labores para estabilizar las instalaciones y localizar a trabajadores atrapados tras el colapso del enorme contenedor industrial.

La emergencia ocurrió en la planta de Nippon Dynawave Packaging, ubicada en la ciudad de Longview, una comunidad de aproximadamente 40 mil habitantes al noroeste del país. El accidente se registró durante la madrugada del martes, en pleno cambio de turno, cuando un tanque de almacenamiento con cientos de miles de galones de una sustancia corrosiva colapsó repentinamente.

De acuerdo con autoridades locales, el tanque contenía “licor blanco”, una mezcla altamente alcalina utilizada en la producción de papel para descomponer astillas de madera y convertirlas en pulpa industrial.

Hemos declarado que este incidente pasa de ser una operación de rescate a una de recuperación”, informó Scott Goldstein, integrante del cuerpo de bomberos Cowlitz 2.

Un tanque con químicos corrosivos provocó el colapso

Las primeras investigaciones señalan que el tanque dañado almacenaba cerca de 900 mil galones de licor blanco, aunque inicialmente se había reportado una cantidad mucho menor. La explosión generó daños severos en edificios, vehículos y maquinaria dentro de la planta.

El químico involucrado contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, componentes altamente cáusticos que representan riesgos graves para la salud humana y para el ambiente en caso de derrame.

Los equipos de emergencia confirmaron que nueve trabajadores continúan desaparecidos y que las familias ya fueron notificadas. Además, otras nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Nos estamos preparando para que este sea el peor desastre industrial de la historia moderna del estado de Washington”, declaró el gobernador Bob Ferguson.

Las labores de rescate se han complicado debido a que parte de la estructura sigue siendo inestable. Bomberos especializados suspendieron temporalmente algunos trabajos durante la noche por razones de seguridad y posteriormente retomaron los operativos.

Las autoridades indicaron que todavía podrían quedar decenas de miles de galones del químico dentro del tanque colapsado, aunque por ahora consideran que la estructura restante se mantiene estable y no representa un riesgo inmediato para la población cercana.

Expertos advierten sobre fallas de mantenimiento

El accidente en Washington ocurrió apenas días después de otra emergencia química registrada en California, donde miles de personas fueron evacuadas tras el sobrecalentamiento de un tanque industrial con sustancias inflamables.

Ambos casos han abierto nuevas preguntas sobre la seguridad de las plantas químicas y el estado de los sistemas de inspección en Estados Unidos.

Existen numerosas medidas para garantizar la seguridad de las personas”, explicó Stephen Kmiotek, profesor de ingeniería química del Instituto Politécnico de Worcester.

El especialista señaló que los tanques industriales suelen ser seguros siempre que reciban mantenimiento adecuado y revisiones constantes, especialmente después de varios años de operación.

Según expertos, millones de tanques químicos operan actualmente en Estados Unidos y las fallas de este tipo son extremadamente raras. Sin embargo, también advirtieron que sustancias altamente corrosivas, como el licor blanco, requieren revisiones más frecuentes debido al desgaste que generan en válvulas y estructuras metálicas.

Las autoridades todavía desconocen la antigüedad exacta del tanque que explotó en Longview y cuándo fue inspeccionado por última vez.

La Junta de Seguridad Química de Estados Unidos ya abrió una investigación formal para determinar qué provocó el colapso. Paralelamente, agencias estatales y federales revisan posibles incumplimientos en materia de seguridad industrial.

Marissa Baker, profesora asociada de Ciencias Ambientales y Ocupacionales de la Universidad de Washington, recordó que muchas agencias estatales enfrentan limitaciones de personal para supervisar instalaciones químicas de alto riesgo.

En Washington hay muchas más plantas químicas que inspectores”, señaló la académica.

Nippon Dynawave Packaging es subsidiaria de la empresa japonesa Nippon Paper Group y produce alrededor de 8 mil millones de envases individuales al año para clientes de América del Norte y Asia.