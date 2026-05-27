Irán dicen haber lanzado ataque de represalia contra base de EU

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, lanzaron este jueves un ataque contra una base estadounidense en represalia por los bombardeos llevados a cabo más temprano por Washington en el sur del país, según la televisión estatal Irib.

Tración en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada a las 04H50 (01H20 GMT)", dijeron los Guardianes, de acuerdo con la Irib.as la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor estadounidense contra una ubicación.

La cadena no proporcionó detalles sobre la ubicación de la instalación militar, aunque Kuwait, un aliado de Estados Unidos, informó más temprano que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones.

Por su parte, el ejército de Kuwait informó que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones, después de que Estados Unidos llevara a cabo nuevos ataques contra Irán y Teherán afirmara que había disparado contra buques en el estrecho de Ormuz.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", escribieron las fuerzas militares kuwaitíes en la red social X.